В Пентагоне назвали остаток суммы на военную помощь Украине

Сейчас в США остается чуть больше 5,4 млрд долларов на предоставление военной помощи Украине.

Сохранится ли военная помощь США Украине

По словам представителя Пентагона Патрика Райдера, в настоящее время Минобороны США имеет чуть более 5,4 млрд долларов на предоставление военной помощи Украине.

Райдер уточнил, что эти деньги выделяются в рамках президентских возможностей.

Совсем недавно США выделили новый пакет военной помощи Украине.

В него вошли ракеты для NASAMS и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Общая стоимость пакета военной помощи составляет 150 млн. долларов.

LIVE: @PentagonPresSec Air Force Brig Gen. Pat Ryder holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/Br0rRWFOlr — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) October 31, 2023

Райдер также отметил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в США будет продолжаться от 5 до 9 месяцев.

По его словам, подготовка украинских пилотов F-16 может занять от 5 до 9 месяцев.

Райдер уточнил, что сроки окончания тренировок будут зависеть от индивидуальных навыков пилотов.

Что известно о военной поддержке Украины со стороны НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены не сбавлять объемы военной поддержки Украины.

Он отметил, что Альянс не может решать исключительно какую-либо одну проблему за раз, имея в виду развязанную Россией преступную войну в Украине и конфликт в Израиле.

Украинцы воюют с мужеством и решительностью. Но мужество не останавливает бомбы. Решительность не перехватывает ракеты. Это делает оружие. Высококачественная – и в больших количествах. Танки, средства противовоздушной обороны, истребители и боеприпасы. Наша поддержка имеет большое значение, - подчеркнул Столтенберг. Поделиться

Он напомнил, что в начале вторжения российской оккупационной армии в Украину большинство аналитиков прогнозировало поражение Киева в течение нескольких дней.

Однако украинские военные уже освободили почти половину оккупированных Россией территорий.