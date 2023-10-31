В Пентагоне назвали остаток суммы на военную помощь Украине

Сейчас в США остается чуть больше 5,4 млрд долларов на предоставление военной помощи Украине.
Сохранится ли военная помощь США Украине
По словам представителя Пентагона Патрика Райдера, в настоящее время Минобороны США имеет чуть более 5,4 млрд долларов на предоставление военной помощи Украине.
Райдер уточнил, что эти деньги выделяются в рамках президентских возможностей.
Совсем недавно США выделили новый пакет военной помощи Украине.
В него вошли ракеты для NASAMS и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Общая стоимость пакета военной помощи составляет 150 млн. долларов.
Райдер также отметил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в США будет продолжаться от 5 до 9 месяцев.
По его словам, подготовка украинских пилотов F-16 может занять от 5 до 9 месяцев.
Райдер уточнил, что сроки окончания тренировок будут зависеть от индивидуальных навыков пилотов.
Что известно о военной поддержке Украины со стороны НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены не сбавлять объемы военной поддержки Украины.
Он отметил, что Альянс не может решать исключительно какую-либо одну проблему за раз, имея в виду развязанную Россией преступную войну в Украине и конфликт в Израиле.
Он напомнил, что в начале вторжения российской оккупационной армии в Украину большинство аналитиков прогнозировало поражение Киева в течение нескольких дней.
Однако украинские военные уже освободили почти половину оккупированных Россией территорий.
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