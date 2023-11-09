ВСУ продолжают наступление в сторону Мелитополя и Бахмута и отбивают атаки армии РФ в районе Марьинки — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают продвигаться в сторону оккупированного преступной армией РФ Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области, а также отбивают атаки оккупантов близ Марьинки.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 55 раз вступали в бой с российскими захватчиками.

Продолжается контрнаступательная операция в сторону Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.

Украинские военные наносят врагу многочисленные потери в живой силе и технике и истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки противника.

В то же время российские военные преступники в течение суток нанесли 1 ракетный и 13 авиаударов, совершили 42 обстрела с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также, Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину, применив управляемую ракету Х-59, которая была уничтожена нашей противовоздушной обороной.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта