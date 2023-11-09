ВСУ продолжают наступление в сторону Мелитополя и Бахмута и отбивают атаки армии РФ в районе Марьинки — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают продвигаться в сторону оккупированного преступной армией РФ Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области, а также отбивают атаки оккупантов близ Марьинки.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки украинские военные 55 раз вступали в бой с российскими захватчиками.
Продолжается контрнаступательная операция в сторону Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.
Украинские военные наносят врагу многочисленные потери в живой силе и технике и истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки противника.
В то же время российские военные преступники в течение суток нанесли 1 ракетный и 13 авиаударов, совершили 42 обстрела с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Также, Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину, применив управляемую ракету Х-59, которая была уничтожена нашей противовоздушной обороной.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Блешня, Николаевка, Железный Мост Черниговской области; Волфин, Басовка, Юнаковка, Степок Сумской области; Терновая, Избицкое, Старица Харьковской области.
В Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Синьковки Харьковской области, где наши воины отбили 7 атак. Нанес авиационные удары вблизи Петропавловки и Степного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Новомлынск, Синьковка, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области.
На Лиманском направлении кафиры вели безуспешные штурмовые действия возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах Новоселовки Донецкой области и Белогоровки Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Федоровка, Рай-Александровка Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши защитники отразили 7 атак противника в районах Богдановки и Клищиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении захватчики, при поддержке авиации, вели штурмовые действия юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 7 атак. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Опросное, Северное Донецкой области.
На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 23 безуспешных атаки в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Александрополя и Новомихайловки. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка.
На Шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
В Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Вербового и Роботиного Запорожской области, где нашими защитниками отбиты 4 атаки. Противник нанес авиационных ударов неподалеку от Новодаровки и Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Левадное, Гуляйполе, Новоданиловка, Новопавловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении вражеских артиллерийских обстрелов подверглись Золотая Балка, Токаревка, Понятовка, Днепровское Херсонской области и Херсон.
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