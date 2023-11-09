ВСУ потеряли преимущество по FPV-дронам — Sky News
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ потеряли преимущество по FPV-дронам — Sky News

дрон
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Источник:  Sky News

Некоторые украинские защитники, пилотирующие ударные дроны, опасаются, что первоначальное преимущество, которое когда-то имела Украина перед Россией, уже утрачено. Все потому, что Москва значительно инвестирует в поддержку своего сектора беспилотников.

Что известно об использовании FPV-дронов ВСУ

Украинские FPV-дроны были достаточно эффективны на поле боя и в то же время малозатратны. Но сейчас и русские войска активно задействуют беспилотники, модифицированные для ведения войны.

По словам одного из командиров подразделения беспилотников с позывным "Комрадом", российские БПЛА "все время в воздухе, и днем, и ночью".

Мы наблюдаем, что они поставили производство дронов на поток – для разведки, наблюдения и поражения, – объяснил он, добавив, что дроны стали геймченджером.

Он также предупредил, что Украина может оказаться в сложном положении, если окажется уязвимой по отношению к беспилотникам.

В 2023 году РФ значительно нарастило производство FPV-дронов. Еще в мае государственная оборонная фирма анонсировала план выпуска до 3000 таких устройств в месяц.

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Партия из 1500 украинских дронов отправлена на фронт.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Дроны-камикадзе производит украинский defense-tech стартап. Один беспилотник стоит всего несколько сотен долларов, но результаты работы будут неприятно поражать оккупантов и радовать украинцев в еженедельных отчетах от ударных рот Армии дронов.

Дальше – только больше украинских беспилотников на фронте. Не останавливаемся, – сказал министр.

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