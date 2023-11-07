ВС РФ впервые получили дроны-камикадзе "Скальпель" — в чем их особенность

Армия России доставила на территорию Украины первую партию новых ударных беспилотников "Скальпель", чтобы использовать их в боевых действиях.

Что известно о российских дронах-камикадзе "Скальпель"

Исследователь беспилотных военных систем и аналитик американской исследовательской организации "Центр военно-морского анализа" (CNA) Сэмюэл Бендетт обратил внимание на видео, опубликованное российским Telegram-каналом "Батальона Восток" - вооруженное формирование так называемой "ДНР". На нем бойцы выгружают продолговатые изделия длиной около двух метров, упакованные в картон, и складывают их у стены внутри помещения. Судя по ролику, беспилотники доставили в разобранном состоянии – отдельно корпус и крылья.

Russian Telegrams are reporting that the first batch of "Scalpel" loitering munitions ( a smaller "budget" version of Lancet) is ready for use in eastern Ukraine: "....there are not enough Lancets - that's a fact. We are not competing (with Lancet) - we just want to deliver the… https://t.co/gw70EfZ4HZ pic.twitter.com/5Mqd9Jo8J9 — Samuel Bendett (@sambendett) November 2, 2023

Авторы публикации утверждают, что это первая партия "Скальпелей", уже готовая к применению. Такие беспилотники являются упрощенной, но более доступной версией баражирующего российского боеприпаса — "Ланцет", который уступает по ряду технических характеристик.

Мы не ставим перед собой задачу создать конкуренцию – мы хотим наполнить фронт необходимыми средствами поражения, – пишут в "Батальоне Восток". Поделиться

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский особо отметил, что базовая версия "Скальпеля" обошлась подразделению в 17 раз дешевле "Ланцета". Он отметил, что образцы пока будут проходить боевые испытания, после чего — доработка.

Беспилотники "Скальпель" разработало КБ "Восток" из Рязани. Представители организации в сентябре сообщили, что проводили лётные испытания и готовились в октябре поставить готовую технику ВС РФ для применения на войне в Украине. Такие дроны якобы заказали несколько неназванных подразделений армии окупантов.

Чем они отличаются от "Ланцетов"

"Скальпель" получил перекрестную конструкцию крыла, как у "Ланцета", но меньшие размеры. Внутри находится отсек для полезной нагрузки диаметром 125 мм и длиной 650 мм, куда можно заложить разные типы боевых частей весом до 5 кг. В КБ "Восток" уверяют, что взлетный вес аппарата составляет 10,5 кг, дальность полета – 40 км, крейсерская скорость – 120 км/ч.

"Ланцеты" производит российская компания ZALA AERO GROUP. Согласно сайту производителя, этот баражерный боеприпас использует координатную, электрооптическую и комбинированную системы наведения. Беспилотник также передает оператору изображение из тепловизионной камеры, чтобы военные могли подтвердить поражение. Ланцет может летать около 40 минут благодаря электрическому двигателю.

Как пишет портал "Армия Inform", существуют по меньшей мере две версии - "Ланцет-1" и "Ланцет-3". Они имеют одинаковый планер с двумя X-образными крыльями и похожую электронику, а отличаются преимущественно размерами и полезной нагрузкой. У "Ланцет-1" максимальный взлетный вес составляет 5 кг и боевая часть - 1 кг, а у "Ланцет-3" - 12 кг и 3 кг соответственно.