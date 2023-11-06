Рекорд недели. "Армия дронов" уничтожила 335 позиций армии РФ

На прошлой неделе россиянам не повезло с опорными пунктами – операторы БПЛА ВСУ “минуснули” 335 позиций врага.

"Армия дронов" бьет рекорды

В течение прошлой недели, с 30 октября по 5 ноября, Армия дронов уничтожила 335 российских позиций, что явилось рекордным показателем

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

На прошлой неделе врагам не повезло с опорными пунктами – операторы БПЛА прошли 335 позиций, абсолютный рекорд, – говорится в сообщении. Поделиться

По его словам, среди пораженного российского оружия и техники 83 боевых бронированных машин, 72 грузовика, 36 танков и сотни человек личного состава оккупантов.

Продолжаем системно усиливать силы обороны дронами. Больше беспилотников более эффективны результаты, – подчеркнул он. Поделиться

"Армия дронов" отправила подарки в Донецкую область

Партия из 1500 украинских дронов отправлена на фронт.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Передали 1 500+ украинских FPV-дронов Shrike на Донецкое направление. Поделиться