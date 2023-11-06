Рекорд недели. "Армия дронов" уничтожила 335 позиций армии РФ

На прошлой неделе россиянам не повезло с опорными пунктами – операторы БПЛА ВСУ “минуснули” 335 позиций врага.
"Армия дронов" бьет рекорды
В течение прошлой недели, с 30 октября по 5 ноября, Армия дронов уничтожила 335 российских позиций, что явилось рекордным показателем
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
По его словам, среди пораженного российского оружия и техники 83 боевых бронированных машин, 72 грузовика, 36 танков и сотни человек личного состава оккупантов.
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Партия из 1500 украинских дронов отправлена на фронт.
Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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