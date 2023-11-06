Рекорд недели. "Армия дронов" уничтожила 335 позиций армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Рекорд недели. "Армия дронов" уничтожила 335 позиций армии РФ

Михаил Федоров
Армия дронов
Читати українською

На прошлой неделе россиянам не повезло с опорными пунктами – операторы БПЛА ВСУ “минуснули” 335 позиций врага.

"Армия дронов" бьет рекорды

В течение прошлой недели, с 30 октября по 5 ноября, Армия дронов уничтожила 335 российских позиций, что явилось рекордным показателем

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

На прошлой неделе врагам не повезло с опорными пунктами – операторы БПЛА прошли 335 позиций, абсолютный рекорд, – говорится в сообщении.

По его словам, среди пораженного российского оружия и техники 83 боевых бронированных машин, 72 грузовика, 36 танков и сотни человек личного состава оккупантов.

Продолжаем системно усиливать силы обороны дронами. Больше беспилотников более эффективны результаты, – подчеркнул он.

"Армия дронов" отправила подарки в Донецкую область

Партия из 1500 украинских дронов отправлена на фронт.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Передали 1 500+ украинских FPV-дронов Shrike на Донецкое направление.

Беспилотники закуплены за счет государственной программы "Армия дронов". Коптеры помогут нашим воинам держать оборону и эффективно поражать позиции и технику россиян.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Армия дронов" побила рекорд по поражению артиллерии РФ
"Армия дронов" побила рекорд по поражению артиллерии РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская "Армия дронов" за неделю рекордно уничтожила боевую технику армии РФ
Михаил Федоров
Украинский дрон
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Удачная неделя. "Армия дронов" уничтожила 223 единицы военной техники РФ — Федоров
Михаил Федоров
Армия дронов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.