Рекорд тижня. "Армія дронів" знищила 335 позицій армії РФ

Минулого тижня росіянам не пощастило з опорними пунктами – оператори БПЛА ЗСУ мінуснули 335 позицій ворога.
“Армія дронів” б’є рекорди
Протягом минулого тижня, з 30 жовтня по 5 листопада, Армія дронів знищила 335 російських позицій, що стало рекордним показником
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
За його словами, серед ураженої російської зброї та техніки 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 36 танків та сотні осіб особового складу окупантів.
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Партію з 1500 українських дронів відправлено на фронт.
Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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