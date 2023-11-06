Рекорд тижня. "Армія дронів" знищила 335 позицій армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Рекорд тижня. "Армія дронів" знищила 335 позицій армії РФ

Михайло Федоров
Армія дронів

Минулого тижня росіянам не пощастило з опорними пунктами – оператори БПЛА ЗСУ мінуснули 335 позицій ворога.

“Армія дронів” б’є рекорди

Протягом минулого тижня, з 30 жовтня по 5 листопада, Армія дронів знищила 335 російських позицій, що стало рекордним показником

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Минулого тижня ворогам не пощастило з опорними пунктами – оператори БПЛА мінуснули 335 позицій, абсолютний рекорд, – йдеться у повідомленні.

За його словами, серед ураженої російської зброї та техніки 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 36 танків та сотні осіб особового складу окупантів.

Продовжуємо системно підсилювати Сили оборони дронами. Більше безпілотників ефективніші результати, – наголосив він.

“Армія дронів” відправила подарунки на Донечччину

Партію з 1500 українських дронів відправлено на фронт.

Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Передали 1 500+ українських FPV-дронів Shrike на Донецький напрямок.

Безпілотники закуплено коштом державної програми “Армія дронів”. Коптери допоможуть нашим воїнам тримати оборону та ефективно уражати позиції й техніку росіян.

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Категорія
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Вдалий тиждень. "Армія дронів" знищила 223 одиниці військової техніки РФ — Федоров
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