Рекорд тижня. "Армія дронів" знищила 335 позицій армії РФ

Минулого тижня росіянам не пощастило з опорними пунктами – оператори БПЛА ЗСУ мінуснули 335 позицій ворога.

“Армія дронів” б’є рекорди

Протягом минулого тижня, з 30 жовтня по 5 листопада, Армія дронів знищила 335 російських позицій, що стало рекордним показником

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Минулого тижня ворогам не пощастило з опорними пунктами – оператори БПЛА мінуснули 335 позицій, абсолютний рекорд, – йдеться у повідомленні. Поширити

За його словами, серед ураженої російської зброї та техніки 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 36 танків та сотні осіб особового складу окупантів.

Продовжуємо системно підсилювати Сили оборони дронами. Більше безпілотників ефективніші результати, – наголосив він. Поширити

“Армія дронів” відправила подарунки на Донечччину

Партію з 1500 українських дронів відправлено на фронт.

Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Передали 1 500+ українських FPV-дронів Shrike на Донецький напрямок. Поширити