ВСУ уничтожили "купол против дронов" армии РФ

Новые потери армии РФ

Как сообщил Тарнавский, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенная для подавления каналов спутниковой навигации.

Пока нет информации где и как уничтожена станция.

К слову, "Поле-21" – российская система РЭБ, которую называют "куполом против дронов".

Система, созданная в 2016 году, предназначена для борьбы с высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. Комплекс способен создавать купол помех и тем самым подавлять аппаратуру привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.

По данным россиян, дальность работы "Поля-21" 60 километров, по данным украинской разведки – более 25 километров.

За октябрь ВСУ уничтожили почти 23 тыс. российских окупантов и 521 танк

По количеству уничтоженных захватчиков этот месяц стал вторым за все время полномасштабной российской агрессии. Так, в октябре украинские воины ликвидировали: