ВСУ уничтожили "купол против дронов" армии РФ

Украинские военные уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы Поле-21.
Новые потери армии РФ
Как сообщил Тарнавский, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенная для подавления каналов спутниковой навигации.
Пока нет информации где и как уничтожена станция.
К слову, "Поле-21" – российская система РЭБ, которую называют "куполом против дронов".
Система, созданная в 2016 году, предназначена для борьбы с высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. Комплекс способен создавать купол помех и тем самым подавлять аппаратуру привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.
По данным россиян, дальность работы "Поля-21" 60 километров, по данным украинской разведки – более 25 километров.
За октябрь ВСУ уничтожили почти 23 тыс. российских окупантов и 521 танк
По количеству уничтоженных захватчиков этот месяц стал вторым за все время полномасштабной российской агрессии. Так, в октябре украинские воины ликвидировали:
521 российский танк (это рекордный показатель за все время полномасштабной войны, практически вдвое превышающий средний – 249 единиц в месяц);
843 боевых бронированных машин (в среднем за месяц уничтожается 468 единиц);
773 артиллерийские системы (второй за все время полномасштабной войны результат, в среднем за месяц Россия теряет 345 единиц);
48 РСЗО (в среднем 40 единиц в месяц);
26 установок ПВО (в среднем 27 единиц в месяц);
741 единица автотехники (третий результат за все время, в среднем за месяц Россия теряет 458 единиц);
86 единиц спецтехники (в среднем 49 единиц в месяц);
5 самолетов (средний показатель – 15);
8 вертолетов (средний показатель – 15);
425 БПЛА (в среднем 260 в месяц);
18 вражеских ракет (средний показатель – 74 в месяц).
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