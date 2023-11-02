ВСУ обнародовали зрелищное видео уничтожения техники армии РФ под Авдеевкой

Украинские военные уничтожили колонну техники преступной армии РФ в районе Авдеевки, направлявшейся на штурм города.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки и потерях окупантов

Отмечается, что бойцы 47 ОМБ ВСУ уничтожили колонну танков и БТР армии РФ, которая двигалась с целью штурма Авдеевки.

Авдеевка. Оккупанты бросили беспрецедентное количество своего личного состава и техники на это направление и не оставляют попыток оцепить город, - говорится в сообщении военных. Поделиться

Отмечается, что наши воины стойко держат оборону, нанося российским захватчикам значительные потери.

На видео можно увидеть, как 47 отдельная механизированная бригада вместе со смежными подразделениями ликвидируют оккупантов.

Что известно о вражеских попытках атак в районе Авдеевки

По информации руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша в комментарии журналистам "Эспрессо TV", российские кафиры еще не начали третью волну мощных штурмов в районе города, однако бросают в атаку пехотные подразделения без поддержки бронетехники.

Третьей волны вражеских атак еще нет, ждем ее. Но противник лезет, штурмует пехотой, в большинстве своем без применения бронированной техники, - отмечает Барабаш. Поделиться

Он подчеркнул, что оккупанты держат постоянное напряжение, десятки раз обстреливая городские общины, и сотни раз нанося удары по позициям ВСУ в районе города.

Кроме этого враг предпринимает десятки попыток штурмовых действий к югу и к северу от города.

Также с улучшением погодных условий возобновились и не утихают стрелковые бои.

Барабаш добавил, что оккупационные войска "бьют из всего, что имеются" - ствольная и реактивная артиллерия, минометы. Вражеская авиация наносит удары КАБам.