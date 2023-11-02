ЗСУ оприлюднили видовищне відео знищення техніки армії РФ під Авдіївкою

Українські військові знищили колону техніки злочинної армії РФ в районі Авдіївки, яка прямувала на штурм міста.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки та втрати окупантів

Зазначається, що бійці 47 ОМБ ЗСУ знищили колону танків та БТР армії РФ, яка рухалась із метою штурму Авдіївки.

Авдіївка. Окупанти кинули безпрецедентну кількість свого особового складу й техніки на цей напрямок та не полишають спроб оточити місто, - йдеться у повідомленні військових. Поширити

Зазначається, що наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським загарбникам значних втрат.

На відео можна побачити, як 47 окрема механізована бригада разом із суміжними підрозділами ліквідовують окупантів.

Що відомо про ворожі спроби атак в районі Авдіївки

За інформацією керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша у коментарі журналістам “Еспресо TV”, російські окупанти ще не почали третю хвилю потужних штурмів в районі міста, однак кидають в атаку піхотні підрозділи без підтримки бронетехніки.

Третьої хвилі ворожих атак ще немає, чекаємо її. Але противник лізе, штурмує піхотою, здебільшого без застосування броньованої техніки, - зазначає Барабаш. Поширити

Він підкреслив, що окупанти тримають постійну напругу, десятки разів обстрілюючі міські громади, та сотні разів завдаючі ударів по позиціях ЗСУ в районі міста.

Окрім цього ворог вдається до десятків спроб штурмових дій на південь та на північ від міста.

Також з поліпшенням погодних умов відновилися й не вщухають стрілецькі бої.

Барабаш додав, що окупаційні війська "б'ють зі всього, що мають у наявності" – ствольна та реактивна артилерія, міномети. Ворожа авіація завдає ударів КАБами.