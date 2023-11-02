ЗСУ продовжують наступ у напрямку Мелітополя та Бахмута — зведення Генштабу

Українські військові продовжують наступ у напрямку окупованого Росією Мелітополя у Запорізькій області та на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині.

Що відомо про втрати окупантів та атаки і обстріли ЗСУ і цівільної інфраструктури

Зазначається, що протягом доби ворог 38 разів безуспішно намагався атакувати позиції ЗСУ.

У той же час українські військові завдають російським військовим злочинцям важких втрат в районі Мелітополя та Бахмута і виснажують ворога уздовж усієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника.

Між тим злочинна армія РФ протягом доби завдала 4 ракетні та 44 авіаудари, здійснила 59 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту