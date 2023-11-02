ВСУ продолжают наступление в направлении Мелитополя и Бахмута — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают наступление в направлении оккупированного Россией Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.
Что известно о потерях окупантов и атаках и обстрелах ВСУ и гражданской инфраструктуры
Отмечается, что в течение суток враг 38 раз безуспешно пытался атаковать позиции ВСУ.
В то же время украинские военные наносят российским военным преступникам тяжелые потери в районе Мелитополя и Бахмута и истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, состав боеприпасов, 8 артиллерийских средств, а также другую важную цель противника.
Между тем преступная армия РФ в течение суток нанесла 4 ракетных и 44 авиаудара, совершила 59 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, ранены среди гражданского населения.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в неподалеку от Могрицы Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Елине, Карповичи, Леоновка Черниговской области; Волфине, Могрица, Степок Сумской области; Гатище, Волчанск, Терновая Харьковской области.
В Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области. Здесь наши воины отразили 5 атак. Противник нанес авиационные удары вблизи Петропавловки, Куриловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двухлетняя, Синьковка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Выемки и Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг 6 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также вел безуспешные штурмовые действия возле Южной Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клищиевки и Южного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Клещиевка, Курдюмовка, Белая Гора, Часов Яр Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Северное и Тонечко Донецкой области, где Силами обороны отбито 5 атак. Нанес авиационных ударов неподалеку от Новобахмутовки и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 18 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Марьинки. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Водяного и Старомайорского. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.
В Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Нанес авиационные удары возле Новоданиловки и Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Малиновка, Волшебное, Роботино, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Республиканец, Антоновка, Новокаиры, Приднепровское, Тягинка Херсонской области. Вражеские артиллерийские обстрелы подверглись Антоновке, Херсону, Станиславу, Бериславу, Веселому, Широкой Балке Херсонской области и Очакам Николаевской области.
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