ВСУ продолжают наступление в направлении Мелитополя и Бахмута — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают наступление в направлении оккупированного Россией Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.

Что известно о потерях окупантов и атаках и обстрелах ВСУ и гражданской инфраструктуры

Отмечается, что в течение суток враг 38 раз безуспешно пытался атаковать позиции ВСУ.

В то же время украинские военные наносят российским военным преступникам тяжелые потери в районе Мелитополя и Бахмута и истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, состав боеприпасов, 8 артиллерийских средств, а также другую важную цель противника.

Между тем преступная армия РФ в течение суток нанесла 4 ракетных и 44 авиаудара, совершила 59 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, ранены среди гражданского населения.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта