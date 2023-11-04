Под Угледаром ВСУ уничтожили колонну бронетехники армии РФ — военные аналитики

Подразделениями ВСУ на этом направлении уничтожены десятки единиц российской бронетехники.

Успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины нанесли удары по колонне армии РФ у Угледара и уничтожили десятки единиц российской бронетехники. Также ВСУ совершили наземные атаки на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Госпогранслужба Украины опубликовала кадры, как украинские пограничники отбивают атаку российской пехоты вблизи Сватового.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска провели безуспешные обстрелы на Купянском направлении в районе Синковки, Петропавловки, Ивановки и в районе Сватового.

Российский "военкор" утверждал, что силы РФ якобы продвинулись юго-западнее Первомайского (24 км восточнее Купянска), а другой военный блогер из РФ утверждал, что российские войска якобы продвинулись вблизи Петропавловки и Синьковки.

Бои в Донецкой области

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия к югу от Бахмута. Также украинские силы отразили более 10 российских атак возле Богдановки, Хромового, Клещиевки, Андреевки и Южного.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 ноября, показывают, что российские войска якобы продвинулись юго-западнее Красногоровки к железнодорожной линии к северу от Авдеевки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжали сопротивляться наступлению россиян возле Авдеевки и отразили более 17 российских атак вблизи Степного, Северного, Тоненького и Первомайского.

Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил, что российские войска ведут интенсивный обстрел украинских позиций в Авдеевке, а к северу и югу от населенного пункта продолжаются пехотные бои.

Российские "военкоры" утверждали, что бои продолжались вблизи Авдеевского коксохимзавода, южной и юго-западной окраин Авдеевки и Опросного.

Украинский военный обозреватель заявил, что российские войска быстро строят укрепления в тыловых районах вблизи направлений предполагаемого наступления в районе Авдеевки, чтобы поскорее ввести резервы в бой.

Барабаш заявил, что российские войска сосредоточивают живую силу и технику для третьего массированного наступления на Авдеевку и что российские войска, вероятно, сосредоточат свои наступательные действия на коксохимическом заводе. Он добавил, что российские войска возобновят более масштабные наступательные операции, когда земля под Авдеевкой подсохнет после последних дней сильного дождя.

Российский "военкор" заявил, что украинские войска постоянно контратакуют под Авдеевкой.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили более 20 российских атак возле Марьинки и Новомихайловки.

Геолокационные кадры, опубликованные 2 ноября, показывают, как украинские силы наносят удар по колонне российской бронетехники во время штурма восточной окраины Никольское.

3 ноября Штупун заявил, что украинские силы недавно уничтожили десятки российских военных машин и остановили российскую атаку у Угледара. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска отразили российские штурмы на Угледарском направлении и во время атак армия РФ потеряла десятки единиц военной техники.

"Южная ось"

Армия РФ проводила наступательные операции в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей, но 3 ноября не добилась никаких подтвержденных успехов.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Старомайорского и Пречистовки.

Сообщается, что украинские и российские силы совершили наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские источники утверждали, что украинские силы атаковали вблизи населенных пунктов Поймы (10 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр) и Крынки. Российский "военкор" отметил, что украинская артиллерия и беспилотники усложняют попытки России отразить Крынки.

3 ноября русские войска продолжили авиаудары по объектам на западном (правом) берегу Херсонской области. Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что за минувшие сутки российские войска выпустили 18 авиабомб по целям в Херсонском и Бериславском районах.

Российские источники утверждали, что ВСУ нанесли ракетный удар по российским тылам в оккупированной Херсонской области 3 ноября. Российские оккупационные чиновники и "военкоры" утверждали, что ВСУ выпустили шесть ракет по Чаплинке, а российское ПВО якобы перехватило четыре из них.