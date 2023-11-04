Під Вугледаром ЗСУ знищили колонну бронетехніки армії РФ — військові аналітики

Підрозділами ЗСУ на цьому напрямку знищено десятки одиниць російської бронетехніки.

Успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Сили оборони УКраїни завдали ударів по колоні армії РФ біля Вугледара і знищили десятки одиниць російської бронетехніки. Також ЗСУ здійснили наземні атаки на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Держприкордонслужба України опублікувала кадри, як українські прикордонники відбивають атаку російської піхоти поблизу Сватового.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська здійснили безуспішні обстріли на Куп’янському напрямку в районі Синьківки, Петропавлівки, Іванівки та в районі Сватового.

Російський "воєнкор" стверджував, що сили РФ нібито просунулися на південний захід від Першотравневого (24 км на схід від Куп’янська), а інший військовий блогер з РФ стверджував, що російські війська нібито просунулися поблизу Петропавлівки та Синьківки.

Бої на Донеччині

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмута. Також українські сили відбили понад 10 російських атак біля Богданівки, Хромового, Кліщіївки, Андріївки та Південного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 листопада, показують, що російські війська нібито просунулися на південний захід від Красногорівки до залізничної лінії на північ від Авдіївки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжували чинити опір наступу росіян біля Авдіївки та відбили понад 17 російських атак поблизу Степового, Північного, Тоненького та Первомайського.

Голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що російські війська ведуть інтенсивний обстріл українських позицій в Авдіївці, а на північ і південь від населеного пункту тривають піхотні бої.

Російські "воєнкори" стверджували, що бої тривали поблизу Авдіївського коксохімзаводу, південної та південно-західної околиць Авдіївки та Опитного.

Український військовий оглядач заявив, що російські війська швидко будують укріплення в тилових районах поблизу напрямків передбачуваного наступу в районі Авдіївки, щоб швидше ввести резерви в бій.

Барабаш заявив, що російські війська зосереджують живу силу та техніку для третього масованого наступу на Авдіївку та що російські війська, ймовірно, зосередять свої наступальні дії на коксохімічному заводі. Він додав, що російські війська відновлять більш масштабні наступальні операції, коли земля під Авдіївкою підсохне після кількох останніх днів сильного дощу.

Російський "воєнкор" заявив, що українські війська постійно контратакують під Авдіївкою.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили понад 20 російських атак біля Мар’їнки та Новомихайлівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 листопада, показують, як українські сили завдають удару по колоні російської бронетехніки під час російського штурму східної околиці Микільське.

3 листопада Штупун заявив, що українські сили нещодавно знищили десятки російських військових машин і зупинили російську атаку біля Вугледара. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська відбили російські штурми на Вугледарському напрямку та під час атак армія РФ втратили десятки одиниць військової техніки.

"Південна вісь"

Армія РФ проводила наступальні операції в районі західного кордону Донецької та східного Запорізької областей, але 3 листопада не досягла жодних підтверджених успіхів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили безуспішно атакували поблизу Старомайорського та Пречистівки.

Повідомляється, що українські та російські сили здійснили наземні атаки на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські джерела стверджували, що українські сили атакували поблизу населених пунктів Пойми (10 км на південний схід від міста Херсона та 4 км від річки Дніпро) та Кринки. Російський "воєнкор" зазначив, що українська артилерія та безпілотники ускладнюють спроби Росії відбити Кринки.

3 листопада російські війська продовжили авіаудари по об’єктах на західному (правому) березі Херсонської області. Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що за минулу добу російські війська випустили 18 авіабомб по цілях у Херсонському та Бериславському районах.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ завдали ракетного удару по російських тилах в окупованій Херсонській області 3 листопада. Російські окупаційні чиновники та "воєнкори" стверджували, що ЗСУ випустили шість ракет по Чаплинці, а російська ППО нібито перехопила чотири з них.