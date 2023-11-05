ВСУ за сутки уничтожили почти тысячу оккупантов и 6 РСЗО — сводка Генштаба

За прошедшие сутки украинские войска уничтожили 990 российских оккупантов и отбили по 20 атак на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Потери оккупантов за минувшие сутки

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника.

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновений. В целом РФ нанесла 7 ракетных и 24 авиационных ударов, 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на передовой

На Купянском направлении ВСУ отразили около 10 атак противника у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили около 10 атак противника вблизи Хромового, Клищиевки и Андреевки. Также оккупанты вели штурмовые действия в районе Богдановки Донецкой области, успеха не имели.

В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. Поделиться