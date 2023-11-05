ВСУ за сутки уничтожили почти тысячу оккупантов и 6 РСЗО — сводка Генштаба

За прошедшие сутки украинские войска уничтожили 990 российских оккупантов и отбили по 20 атак на Авдеевском и Марьинском направлениях.
Потери оккупантов за минувшие сутки
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника.
За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновений. В целом РФ нанесла 7 ракетных и 24 авиационных ударов, 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на передовой
На Купянском направлении ВСУ отразили около 10 атак противника у Синьковки и Ивановки Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши защитники отразили около 10 атак противника вблизи Хромового, Клищиевки и Андреевки. Также оккупанты вели штурмовые действия в районе Богдановки Донецкой области, успеха не имели.
На Авдеевском направлении Силы обороны отразили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка и Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении ВСУ отразили 20 атак в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении захватчик вели безуспешные штурмовые действия в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой области.
Силы обороны также продолжают наступательную операцию в Мелитопольском направлении.
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