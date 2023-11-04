Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по подразделениям и ЗРК армии РФ — сводка Генштаба

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, РЛС, 2 склада боеприпасов, 10 артсредств противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 06.00 04 ноября 2023 года по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений.

Всего враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Новоселовка, Петропавловка, Новоосиново, Песчаное, Пролетарское Харьковской области; Надежда, Серебрянское лесничество Луганской области; Серебрянка, Северск, Хромово, Клещиевка, Александрополь, Новокалиново, Бердичи, Новоселовка Первая, Авдеевка, Орловка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Наши защитники отразили здесь около 10 атак противника.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Клещиевки, где наши защитники отбили около 10 атак. Также противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки и Хромово Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Так, безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили около 20 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отражены около 20 атак врага.

В Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Работино Запорожской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭС, радиолокационную станцию, 2 склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств противника.

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Потери армии РФ на войне в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.23 ориентировочно составили: