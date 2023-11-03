ВСУ продолжают наступление на двух направлениях и отразили 14 атак армии РФ — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают наступление в сторону оккупированного Россией Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута в Донецкой области.

Что известно об успехах ВСУ и атаках армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные отразили 14 попыток атак преступной армии РФ в районе Донецка.

В течение суток ВСУ 53 раза вступали в бой с подразделениями российских оккупантов.

Продолжается наступление ВСУ по направлению Мелитополя и Бахмута. Украинские военные наносят российским военным преступниками многочисленные потери и истощают вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 11 разведывательных БпЛА, 24 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и 1 ракета Х-59 врага.

Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭС, радиолокационную станцию, 2 склада боеприпасов и 10 артиллерийских средств противника.

Со своей стороны оккупанты нанесли 1 ракетный и 67 авиаударов, совершили 40 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, ранены среди гражданского населения.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта