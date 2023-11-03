ВСУ продолжают наступление на двух направлениях и отразили 14 атак армии РФ — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают наступление в сторону оккупированного Россией Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута в Донецкой области.
Что известно об успехах ВСУ и атаках армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки украинские военные отразили 14 попыток атак преступной армии РФ в районе Донецка.
В течение суток ВСУ 53 раза вступали в бой с подразделениями российских оккупантов.
Продолжается наступление ВСУ по направлению Мелитополя и Бахмута. Украинские военные наносят российским военным преступниками многочисленные потери и истощают вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Кроме того, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 11 разведывательных БпЛА, 24 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и 1 ракета Х-59 врага.
Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭС, радиолокационную станцию, 2 склада боеприпасов и 10 артиллерийских средств противника.
Со своей стороны оккупанты нанесли 1 ракетный и 67 авиаударов, совершили 40 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, ранены среди гражданского населения.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Карповичи, Елино, Костобобров Черниговской области; Середина-Буда, Владимировка, Степок Сумской области; Плетеновка, Волчанск, Бологовка Харьковской области.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отразили 7 атак. Противник нанес авиационные удары в районах Новоселовки, Петропавловки, Новоосинового и Песчаного Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Красное Первое, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.
На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Пролетарского Харьковской области и Серебрянского лесничества, Северска Донецкой области. Также от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Григоровка, Верхнекаменное, Торское, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг 8 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Также вел безуспешные штурмовые действия возле Богдановки и Хромово Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Хромового Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Василовка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Часов Яр Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Всего Силы обороны отбили 17 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 14 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Победа, Марьинка, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Водяного, Угледара, Старомайорского и южнее Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Золотая Нива, Пречистовка, Благодатное Донецкой области.
На Запорожском направлении кафиры безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Роботино, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении вражеских артиллерийских обстрелов подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Солончаки Николаевской области.
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