ЗСУ продовжують наступ на двух напрямках та відбили 14 атак армії РФ — зведення Генштабу

Українські військові продовжють наступ у бік окупованого Росією Мелітополя у Запорізькій області та на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині.

Що відомо про успіхи ЗСУ та атаки армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові відбили 14 спроб атак злочинної армії РФ в районі Донецька.

Загалом протягом доби ЗСУ 53 рази вступали у бій із підрозділами російських окупантів.

Продовжується наступ ЗСУ у напрямку Мелітополя та Бахмута. Українські військові завдають російським військовим злочинцями численних втрат та виснажують уздовж усієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Крім того, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 11 розвідувальних БпЛА, 24 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та 1 ракету Х-59 ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію, 2 склади боєприпасів та 10 артилерійських засобів противника.

Зі свого боку окупанти завдали 1 ракетного та 67 авіаударів, здійснили 40 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту