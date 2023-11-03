У Генштабі озвучили співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ у техніці

За інформацією керівника головного управління ракетних військ та артилерії Генштабу, бригадного генерала Сергія Баранова, українські військові знищують у п'ятеро більше техніки злочинної армії РФ, ніж втрачають.
Що відомо про співвідношення між втратами військової техніки ЗСУ та армії РФ
Баранов зазначив, що коли отримані українськими військовими західні артилерійські установки не здатні вразити ворожі цілі, їх вражають за допомогою РСЗВ HIMARS.
За його словами, в залежності від наявності боєприпасів, українські військові комбінують використання різних видів озброєнь для створення об’єднанної вогневої підтримки.
Що відомо про сучасні види озброєнь ЗСУ
Баранов наголосив, що український ОТК “Грім-2” - це не міф, і наразі комплекс продовжує модернізуватись і російські військові злочинці невдовзі відчують його на собі.
Що у Генштабі кажуть про ситуацію із боєприпасами
Баранов зазначив, що наразі окупаційна російська армія в Україні відчуває гострий “снарядний голод”, а українські військові мають резерви і намагаються налаштувати максимально широке виробництво.
Військовий зазначив, що в Україні працюють всі структури, які за це відповідають.
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