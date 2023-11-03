У Генштабі озвучили співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ у техніці
Категорія
Україна
Дата публікації

У Генштабі озвучили співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ у техніці

Генштаб ЗСУ
Артилерія ЗСУ

За інформацією керівника головного управління ракетних військ та артилерії Генштабу, бригадного генерала Сергія Баранова, українські військові знищують у п'ятеро більше техніки злочинної армії РФ, ніж втрачають. 

Що відомо про співвідношення між втратами військової техніки ЗСУ та армії РФ

Баранов зазначив, що коли отримані українськими військовими західні артилерійські установки не здатні вразити ворожі цілі, їх вражають за допомогою РСЗВ HIMARS.

Ми в п'ять разів більше знищуємо ворожої техніки, ніж втрачаємо своєї. Основне завдання артилерії – безпосередня вогнева підтримка дій піхоти та контрбатарейна боротьба, - пояснює керівник управління ракетних війських та артилерії.

За його словами, в залежності від наявності боєприпасів, українські військові комбінують використання різних видів озброєнь для створення об’єднанної вогневої підтримки.

Що відомо про сучасні види озброєнь ЗСУ

Баранов наголосив, що український ОТК “Грім-2” - це не міф, і наразі комплекс продовжує модернізуватись і російські військові злочинці невдовзі відчують його на собі.

Я поки що хотів би таємничість зберегти. Але так, він є, він вдосконалюється, і росіяни нехай відчувають його дію на собі, - підкреслив глава управління ракетних військ та артилерії.

Що у Генштабі кажуть про ситуацію із боєприпасами

Баранов зазначив, що наразі окупаційна російська армія в Україні відчуває гострий “снарядний голод”, а українські військові мають резерви і намагаються налаштувати максимально широке виробництво.

Так, противник зараз ще відчуває, але він також шукає шлях вирішення цієї проблеми. Вони шукають шляхи й ми також намагаємося організувати виробництво з виготовлення боєприпасів різних номенклатур, - пояснює бригадний генерал.

Військовий зазначив, що в Україні працюють всі структури, які за це відповідають.

Ще є резерви, тому поки що є чим стріляти, ми виконуємо завдання, громадянам нічого за це переживати, - запевнив Баранов.

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