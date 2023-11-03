В Генштабе озвучили соотношение потерь ВСУ и армии РФ по технике

По информации руководителя главного управления ракетных войск и артиллерии Генштаба, бригадного генерала Сергея Баранова, украинские военные уничтожают в пять больше техники преступной армии РФ, чем теряют.
Что известно о соотношении между потерями военной техники ВСУ и армии РФ
Баранов отметил, что когда полученные украинскими военными западные артиллерийские установки не способны поразить враждебные цели, они поражаются с помощью РСЗО HIMARS.
По его словам, в зависимости от наличия боеприпасов украинские военные комбинируют использование различных видов вооружений для создания объединенной огневой поддержки.
Что известно о современных видах вооружений ВСУ
Баранов подчеркнул, что украинский ОТК "Гром-2" - это не миф, и сейчас комплекс продолжает модернизироваться и российские военные преступники вскоре почувствуют его на себе.
Что в Генштабе говорят о ситуации с боеприпасами
Баранов отметил, что в настоящее время оккупационная российская армия в Украине ощущает острый "снарядный голод", а украинские военные имеют резервы и пытаются настроить максимально широкое производство.
Военный отметил, что в Украине работают все отвечающие за это структуры.
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