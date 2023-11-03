В Генштабе озвучили соотношение потерь ВСУ и армии РФ по технике

По информации руководителя главного управления ракетных войск и артиллерии Генштаба, бригадного генерала Сергея Баранова, украинские военные уничтожают в пять больше техники преступной армии РФ, чем теряют.

Что известно о соотношении между потерями военной техники ВСУ и армии РФ

Баранов отметил, что когда полученные украинскими военными западные артиллерийские установки не способны поразить враждебные цели, они поражаются с помощью РСЗО HIMARS.

Мы в пять раз больше уничтожаем вражескую технику, чем теряем свою. Основная задача артиллерии – непосредственная огневая поддержка действий пехоты и контрбатарейная борьба, – объясняет руководитель управления ракетных войск и артиллерии. Поделиться

По его словам, в зависимости от наличия боеприпасов украинские военные комбинируют использование различных видов вооружений для создания объединенной огневой поддержки.

Что известно о современных видах вооружений ВСУ

Баранов подчеркнул, что украинский ОТК "Гром-2" - это не миф, и сейчас комплекс продолжает модернизироваться и российские военные преступники вскоре почувствуют его на себе.

Я пока хотел бы таинственность сохранить. Но да, он есть, он совершенствуется, и россияне пусть ощущают его действие на себе, – подчеркнул глава управления ракетных войск и артиллерии. Поделиться

Что в Генштабе говорят о ситуации с боеприпасами

Баранов отметил, что в настоящее время оккупационная российская армия в Украине ощущает острый "снарядный голод", а украинские военные имеют резервы и пытаются настроить максимально широкое производство.

Да, противник сейчас еще чувствует, но он также ищет путь решения этой проблемы. Они ищут пути и мы также стараемся организовать производство по изготовлению боеприпасов разных номенклатур, – объясняет бригадный генерал. Поделиться

Военный отметил, что в Украине работают все отвечающие за это структуры.