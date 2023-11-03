В Генштабе озвучили соотношение потерь ВСУ и армии РФ по технике
Категория
Украина
Дата публикации

В Генштабе озвучили соотношение потерь ВСУ и армии РФ по технике

Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
Читати українською

По информации руководителя главного управления ракетных войск и артиллерии Генштаба, бригадного генерала Сергея Баранова, украинские военные уничтожают в пять больше техники преступной армии РФ, чем теряют.

Что известно о соотношении между потерями военной техники ВСУ и армии РФ

Баранов отметил, что когда полученные украинскими военными западные артиллерийские установки не способны поразить враждебные цели, они поражаются с помощью РСЗО HIMARS.

Мы в пять раз больше уничтожаем вражескую технику, чем теряем свою. Основная задача артиллерии – непосредственная огневая поддержка действий пехоты и контрбатарейная борьба, – объясняет руководитель управления ракетных войск и артиллерии.

По его словам, в зависимости от наличия боеприпасов украинские военные комбинируют использование различных видов вооружений для создания объединенной огневой поддержки.

Что известно о современных видах вооружений ВСУ

Баранов подчеркнул, что украинский ОТК "Гром-2" - это не миф, и сейчас комплекс продолжает модернизироваться и российские военные преступники вскоре почувствуют его на себе.

Я пока хотел бы таинственность сохранить. Но да, он есть, он совершенствуется, и россияне пусть ощущают его действие на себе, – подчеркнул глава управления ракетных войск и артиллерии.

Что в Генштабе говорят о ситуации с боеприпасами

Баранов отметил, что в настоящее время оккупационная российская армия в Украине ощущает острый "снарядный голод", а украинские военные имеют резервы и пытаются настроить максимально широкое производство.

Да, противник сейчас еще чувствует, но он также ищет путь решения этой проблемы. Они ищут пути и мы также стараемся организовать производство по изготовлению боеприпасов разных номенклатур, – объясняет бригадный генерал.

Военный отметил, что в Украине работают все отвечающие за это структуры.

Еще есть резервы, поэтому пока есть чем стрелять, мы выполняем задачи, гражданам нечего за это переживать, - заверил Баранов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
За октябрь ВСУ уничтожили почти 23 тыс российских оккупантов и 521 танк — Минобороны
Министерство обороны Украины
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обнародовали зрелищное видео уничтожения техники армии РФ под Авдеевкой
ВСУ ведут боевые действия в районе Авдеевки
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили станцию РЭБ, склад боеприпасов и 8 артсредств армии РФ — сводка Генштаба
Генштаб ВСУ
Танк ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.