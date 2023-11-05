ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів та 6 РСЗВ — зведення Генштабу

За минулу добу українські війська знищили 990 російських окупантів та відбили по 20 атак на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Втрати окупантів за минулу добу
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійській засіб противника.
Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнень. Загалом РФ завдала 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на передовій
На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили близько 10 атак противника біля Синьківки та Іванівки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші захисники відбили близько 10 атак противника поблизу Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Також окупанти вели штурмові дії в районі Богданівки Донецької області, успіху не мали.
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка та Первомайське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили 20 атак в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.
На Шахтарському напрямку загарбник вели безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.
Сили оборони також продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
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