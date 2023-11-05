ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів та 6 РСЗВ — зведення Генштабу

За минулу добу українські війська знищили 990 російських окупантів та відбили по 20 атак на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Втрати окупантів за минулу добу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійській засіб противника.

Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнень. Загалом РФ завдала 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на передовій

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили близько 10 атак противника біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили близько 10 атак противника поблизу Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Також окупанти вели штурмові дії в районі Богданівки Донецької області, успіху не мали.

В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Поширити