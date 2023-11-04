ВСУ наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлении — сводка Генштаба

Генштаб Вооруженных сил сообщил, что украинские военные наступают Мелитопольскому и Бахмутскому направлению, наносят урон россиянам и истощают их.

Что известно о ситуации на фронте

Генштаб называет сложной ситуацию на Востоке и на Юге.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Винторовка, Середина-Буда, Прогресс, Рожковичи, Дружба, Барановка Сумской области; Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синковки и Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 6 атак. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отразили 2 атаки противника в районе Белогоровки Луганской области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Серебрянского лесничества и Екатериновки Донецкой области. Также от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении захватчики 7 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение у Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время, противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили 20 атак. Также противник нанес авиационный удар неподалеку от Бердичев Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отразили 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Золотая Нива, Богоявленко, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар возле Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

В Херсонском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Республиканец, Красный Маяк, Тягинка, Ивановка, Токаревка, Никольское Херсонской области. Также артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Михайловка, Качкаровка, Веселое, Тягинка, Херсон, Ромашково Херсонской области и Солончаки Николаевской области.

Дословно: "Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника.