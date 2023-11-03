Больше чем у НАТО. В Генштабе похвастались количеством образцов вооружений в ВСУ

В настоящее время у украинских военных образцов западных артиллерийских систем больше, чем у стран-членов НАТО.
Что известно об обеспеченности ВСУ образцами артиллерийских систем
По словам руководителя главного управления ракетных войск и артиллерии и БПЛА, бригадного генерала Сергея Баранова в интервью онлайн-проекту KYIV NOT KIEV, количество образцов вооружения на балансе украинских военных превышает количество аналогичного оружия у стран-членов НАТО.
Он отметил, что к учениям на западных артиллерийских установках допускаются также опытные артиллеристы и мобилизованные военные.
По его словам, срок пребывания на службе не играет роли при овладении западными образцами оружия.
Генерал отметил, что темпы и объемы снабжения западного вооружения зависят и от успехов артиллеристов на поле боя.
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