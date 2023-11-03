Больше чем у НАТО. В Генштабе похвастались количеством образцов вооружений в ВСУ

В настоящее время у украинских военных образцов западных артиллерийских систем больше, чем у стран-членов НАТО.

Что известно об обеспеченности ВСУ образцами артиллерийских систем

По словам руководителя главного управления ракетных войск и артиллерии и БПЛА, бригадного генерала Сергея Баранова в интервью онлайн-проекту KYIV NOT KIEV, количество образцов вооружения на балансе украинских военных превышает количество аналогичного оружия у стран-членов НАТО.

У нас уже образцов вооружения больше, чем у НАТО. Это создает определенные трудности логистического обеспечения, но у нас нет ни одного образца, который мы не можем использовать, обслуживать, совершенствуем. У нас уникальные люди. У нас нет проблем с изучением, овладением артиллерийскими системами, - подчеркнул Баранов. Поделиться

Он отметил, что к учениям на западных артиллерийских установках допускаются также опытные артиллеристы и мобилизованные военные.

По его словам, срок пребывания на службе не играет роли при овладении западными образцами оружия.

Безусловно, тот, кто уже имеет опыт, овладевает новым образцом гораздо легче, потому что физические процессы не отменить. Есть законы физики, влияющие на полет снаряда. Опытным намного легче, но по срокам изучения – вообще не вижу проблем. И мобилизованные без проблем все учат. Главное, это – желание. Все остальное приходит во время тренировок, учений, – объясняет Баранов. Поделиться

Генерал отметил, что темпы и объемы снабжения западного вооружения зависят и от успехов артиллеристов на поле боя.