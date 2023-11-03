Більше ніж у НАТО. У Генштабі похвалились кількістю зразків озброєнь у ЗСУ

Наразі в українських військових зразків західних артилерійських систем більше, ніж в країн-членів НАТО.
Що відомо про забезпеченість ЗСУ зразками артилерійських систем
За словами керівника головного управління ракетних військ та артилерії і БпЛА, бригадного генерала Сергія Баранова в інтерв‘ю онлайн-проєкту KYIV NOT KIEV, кількість зразків озброєння на балансі українських військових перевищує кількість аналогічної зброї в країн-членів НАТО.
Він зазначив, що до навчань на західних артилерійських установках допускаються також досвідчені артилеристи та нещодавно мобілізовані військові.
За його словами, термін перебування на службі не відіграє ролі під час опанування західних зразків зброї.
Генерал зазначив, що темпи і обсяги постачання західного озброєння залежать і від успіхів артилеристів на полі бою.
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