Більше ніж у НАТО. У Генштабі похвалились кількістю зразків озброєнь у ЗСУ

Наразі в українських військових зразків західних артилерійських систем більше, ніж в країн-членів НАТО.

Що відомо про забезпеченість ЗСУ зразками артилерійських систем

За словами керівника головного управління ракетних військ та артилерії і БпЛА, бригадного генерала Сергія Баранова в інтерв‘ю онлайн-проєкту KYIV NOT KIEV, кількість зразків озброєння на балансі українських військових перевищує кількість аналогічної зброї в країн-членів НАТО.

У нас уже зразків озброєння більше, ніж у НАТО. Це створює певні труднощі щодо логістичного забезпечення, але в нас немає жодного зразка, який ми не можемо використовувати, обслуговувати, вдосконалюємо. В Україні унікальні люди. У нас немає проблем із вивченням, опануванням артилерійських систем, - підкреслив Баранов. Поширити

Він зазначив, що до навчань на західних артилерійських установках допускаються також досвідчені артилеристи та нещодавно мобілізовані військові.

За його словами, термін перебування на службі не відіграє ролі під час опанування західних зразків зброї.

Безумовно, той, хто вже має досвід, опановує новий зразок набагато легше, бо фізичні процеси не відмінити. Є закони фізики, які впливають на політ снаряда. Досвідченим набагато легше, але щодо термінів вивчення - взагалі не бачу проблем. І мобілізовані без проблем усе вивчають. Головне, це - бажання. Все інше приходить під час тренувань, навчань, - пояснює Баранов. Поширити

Генерал зазначив, що темпи і обсяги постачання західного озброєння залежать і від успіхів артилеристів на полі бою.