ЗСУ знищили "купол проти дронів" армії РФ

Нові втрати армії РФ

Як повідомив Тарнавський, знищено станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", що призначена для подавлення каналів супутникової навігації.

Наразі немає інформації де і як знищена станція.

До слова, "Поле-21" - російська система РЕБ, яку називають "куполом проти дронів".

Система, створена у 2016 році, призначена для боротьби з високоточною зброєю і безпілотними літальними апаратами. Комплекс здатний створювати купол перешкод і тим самим подавляти апаратуру прив'язки до глобальних супутникових і радіонавігаційних систем.

За даними росіян, дальність роботи "Поля-21" 60 кілометрів, за даними української розвідки - понад 25 кілометрів.

За жовтень ЗСУ знищили майже 23 тис російських окупантів та 521 танк

За кількістю знищених загарбників цей місяць став другим за весь час повномасштабної російської агресії. Так, у жовтні українські воїни ліквідували: