ЗСУ знищили "купол проти дронів" армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили "купол проти дронів" армії РФ

Олександр Тарнавський
Поле-21

Українські військові знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21".

Нові втрати армії РФ

Як повідомив Тарнавський, знищено станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", що призначена для подавлення каналів супутникової навігації.

Наразі немає інформації де і як знищена станція.

До слова, "Поле-21" - російська система РЕБ, яку називають "куполом проти дронів".

Система, створена у 2016 році, призначена для боротьби з високоточною зброєю і безпілотними літальними апаратами. Комплекс здатний створювати купол перешкод і тим самим подавляти апаратуру прив'язки до глобальних супутникових і радіонавігаційних систем.

За даними росіян, дальність роботи "Поля-21" 60 кілометрів, за даними української розвідки - понад 25 кілометрів.

За жовтень ЗСУ знищили майже 23 тис російських окупантів та 521 танк

За кількістю знищених загарбників цей місяць став другим за весь час повномасштабної російської агресії. Так, у жовтні українські воїни ліквідували:

  • 521 російський танк (це рекордний показник за весь час повномасштабної війни, що практично вдвічі перевищує середній – 249 одиниць за місяць);

  • 843 бойових броньованих машини (у середньому за місяць знищується 468 одиниць);

  • 773 артилерійських системи (другий за весь час повномасштабної війни результат, у середньому за місяць Росія втрачає 345 одиниць);

  • 48 РСЗВ (у середньому 40 одиниць за місяць);

  • 26 установок ППО (у середньому 27 одиниць за місяць);

  • 741 одиниця автотехніки (третій результат за увесь час, у середньому за місяць Росія втрачає 458 одиниць);

  • 86 одиниць спецтехніки (в середньому 49 одиниць за місяць);

  • 5 літаків (середній показник – 15);

  • 8 гелікоптерів (середній показник – 15);

  • 425 БПЛА (в середньому 260 за місяць);

  • 18 ворожих ракет (середній показник – 74 за місяць).

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