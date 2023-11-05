ЗСУ знищили "купол проти дронів" армії РФ

Українські військові знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21".
Нові втрати армії РФ
Як повідомив Тарнавський, знищено станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", що призначена для подавлення каналів супутникової навігації.
Наразі немає інформації де і як знищена станція.
До слова, "Поле-21" - російська система РЕБ, яку називають "куполом проти дронів".
Система, створена у 2016 році, призначена для боротьби з високоточною зброєю і безпілотними літальними апаратами. Комплекс здатний створювати купол перешкод і тим самим подавляти апаратуру прив'язки до глобальних супутникових і радіонавігаційних систем.
За даними росіян, дальність роботи "Поля-21" 60 кілометрів, за даними української розвідки - понад 25 кілометрів.
За жовтень ЗСУ знищили майже 23 тис російських окупантів та 521 танк
За кількістю знищених загарбників цей місяць став другим за весь час повномасштабної російської агресії. Так, у жовтні українські воїни ліквідували:
521 російський танк (це рекордний показник за весь час повномасштабної війни, що практично вдвічі перевищує середній – 249 одиниць за місяць);
843 бойових броньованих машини (у середньому за місяць знищується 468 одиниць);
773 артилерійських системи (другий за весь час повномасштабної війни результат, у середньому за місяць Росія втрачає 345 одиниць);
48 РСЗВ (у середньому 40 одиниць за місяць);
26 установок ППО (у середньому 27 одиниць за місяць);
741 одиниця автотехніки (третій результат за увесь час, у середньому за місяць Росія втрачає 458 одиниць);
86 одиниць спецтехніки (в середньому 49 одиниць за місяць);
5 літаків (середній показник – 15);
8 гелікоптерів (середній показник – 15);
425 БПЛА (в середньому 260 за місяць);
18 ворожих ракет (середній показник – 74 за місяць).
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