ЗС РФ уперше отримали дрони-камікадзе "Скальпель" — у чому їх особливість

Армія Росії доставила на територію України першу партію нових ударних безпілотників "Скальпель", щоб застосовувати їх у бойових діях.

Що відомо про російські дрони-камікадзе "Скальпель"

Дослідник безпілотних військових систем і аналітик американської дослідницької організації "Центр військово-морського аналізу" (CNA) Семюел Бендетт звернув увагу на відео, опубліковане російським Telegram-каналом "Батальйону Восток" — збройного формування так званої "ДНР". На ньому бійці вивантажують довгасті вироби завдовжки близько двох метрів, упаковані в картон, і складають їх біля стіни всередині приміщення. Судячи з ролика, безпілотники доставили в розібраному стані — окремо корпус і крила.

Russian Telegrams are reporting that the first batch of "Scalpel" loitering munitions ( a smaller "budget" version of Lancet) is ready for use in eastern Ukraine: "....there are not enough Lancets - that's a fact. We are not competing (with Lancet) - we just want to deliver the… https://t.co/gw70EfZ4HZ pic.twitter.com/5Mqd9Jo8J9 — Samuel Bendett (@sambendett) November 2, 2023

Автори публікації стверджують, що це перша партія "Скальпелів", яка вже готова до застосування. Такі безпілотники є спрощеною, але більш доступною версією російського боєприпасу, що баражує, — "Ланцет", який поступається за низкою технічних характеристик.

Ми не ставимо перед собою завдання створити конкуренцію — ми хочемо наповнити фронт необхідними засобами ураження, — пишуть у "Батальйоні Восток". Поширити

Командир батальйону "Восток" Олександр Ходаковський окремо зазначив, що базова версія "Скальпеля" обійшлася підрозділу в 17 разів дешевше за "Ланцет". Він зазначив, що зразки поки що проходитимуть бойові випробування, після чого — доопрацювання.

Безпілотники "Скальпель" розробило КБ "Восток" із Рязані. Представники організації у вересні повідомили, що проводили льотні випробування і готувалися в жовтні поставити готову техніку ЗС РФ для застосування на війні в Україні. Такі дрони нібито замовили кілька неназваних підрозділів армії окупантів.

Чим вони відрізняються від "Ланцетів"

"Скальпель" отримав перехресну конструкцію крила, як у "Ланцет", але менші розміри. Усередині знаходиться відсік для корисного навантаження діаметром 125 мм і довжиною 650 мм, куди можна закласти різні типи бойових частин вагою до 5 кг. У КБ "Восток" запевняють, що злітна вага апарата становить 10,5 кг, дальність польоту — 40 км, крейсерська швидкість — 120 км/год.

"Ланцети" виробляє російська компанія ZALA AERO GROUP. Згідно з сайтом виробника, цей баражувальний боєприпас використовує координатну, електрооптичну та комбіновану системи наведення. Безпілотник також передає оператору зображення з тепловізійної камери, щоб військові могли підтвердити ураження. "Ланцет" може літати близько 40 хвилин завдяки електричному двигуну.

Як пише портал "Армія Inform", існують щонайменше дві версії — "Ланцет-1" і "Ланцет-3". Вони мають однаковий планер із двома X-подібними крилами та схожу електроніку, а відрізняються переважно розмірами та корисним навантаженням. У "Ланцет-1" максимальна злітна вага становить 5 кг і бойова частина — 1 кг, а у "Ланцет-3" — 12 кг і 3 кг відповідно.