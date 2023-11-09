ЗСУ втратили перевагу за FPV-дронам — Sky News

Деякі українські захисники, які пілотують ударні дрони, побоюються, що первісна перевага, яку колись мала Україна перед Росією, вже втрачена. Усе через те, що Москва значно інвестує в підтримку свого сектора безпілотників.

Що відомо про використання FPV-дронів ЗСУ

Українські FPV-дрони були досить ефективними на полі бою і водночас маловитратними. Але зараз і російські війська активно задіюють безпілотники, модифіковані для ведення війни.

За словами одного з командирів підрозділу безпілотників із позивним "Комрад", російські БПЛА "весь час у повітрі, і вдень, і вночі".

Ми спостерігаємо, що вони поставили виробництво дронів на потік — для розвідки, спостереження та ураження, — пояснив він, додавши, що дрони стали геймченджером. Поширити

Він також попередив, що Україна може опинитися в складному становищі, якщо виявиться вразливою щодо безпілотників.

У 2023 році РФ значно наростила виробництво FPV-дронів. Ще в травні державна оборонна фірма анонсувала план випуску до 3000 таких пристроїв на місяць.

“Армія дронів” відправила подарунки на Донечччину

Партію з 1500 українських дронів відправлено на фронт.

Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дрони-камікадзе виробляє український defense-tech стартап. Один безпілотник коштує лише кілька сотень доларів, але результати роботи неприємно вражатимуть окупантів та радуватимуть українців у щотижневих звітах від ударних рот “Армії дронів”.