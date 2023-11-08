Оккупанты почувствуют. На фронт для ВСУ отправили более 900 дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты почувствуют. На фронт для ВСУ отправили более 900 дронов

Михаил Федоров
Дрон
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На фронт отправили сотни беспилотников в рамках проекта "Армия дронов". Среди них известны модели дронов и секретные.

ВСУ получат сотни дронов

Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, на фронт отправили более 900 дронов. В партии уже известны украинцам "Мавики", "Вампиры" и Avenger.

Также на фронт отправили секретные дроны, их характеристики и преимущества пока не раскрывают.

Также передаем сотни дронов, о которых пока рассказывать не стоит. Однако оккупанты ощутят на себе силу инноваций, - подчеркнул Федоров.

Большая часть отправивших на фронт беспилотников украинского производства.

Что известно о производстве дронов в Украине.

На вооружении Вооруженных сил Украины находятся уже более 20 новых наименований дронов украинского производства, значительно оживившихся во время войны.

Также Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Дроны-камикадзе производит украинский defense-tech стартап. Один беспилотник стоит всего несколько сотен долларов, но результаты работы будут неприятно поражать оккупантов и радовать украинцев в еженедельных отчетах от ударных рот Армии дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в сфере вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.

Недавно в Минобороны сообщили, что ускорили процесс поставки дронов для военных. С момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ прошло всего три дня.

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