ЗСУ продовжують наступ у бік Мелітополя та Бахмута і відбивають атаки армії РФ в районі Мар'їнки — зведення Генштабу

Українські військові продовжують просуватись у бік окупованого злочинною армією РФ Мелітополя у Запорізькій області та на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині, а також відбивають атаки окупантів поблизу Мар'їнки.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 55 разів вступали у бій із російськими загарбниками.

Продовжується контрнаступальна операція у бік Мелітополя у Запорізькій області та на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині.

Українські військові завдають ворогу численних втрат у живій силі та техніці і виснажують ворога уздовж усієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

У той же час російські військові злочинці протягом доби завдали 1 ракетного та 13 авіаударів, здійснили 42 обстріли з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також, Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши керовану ракету Х-59, яку було знищено нашою протиповітряною обороною.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту