ЗСУ відбили понад 25 атак армії РФ на Донеччині — зведення Генштабу

Російські окупанти вели штурмові дії на низці напрямків на сході країни. Лише поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині українські воїни відбили понад 25 атак ворога.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 800 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків − 5 317 (+1) од,

бойових броньованих машин − 10 017 (+3) од,

артилерійських систем − 7 489 (+14) од,

РСЗВ − 877 (+2) од,

засобів ППО − 578 (+1) од,

літаків − 322 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 595 (+2) од,

крилатих ракет − 1 558 (+1) од,

кораблів/катерів − 20 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 9 876 (+23) од,

спеціальної техніки − 1 060 (+1) од.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 25 атак.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак окупантів в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Противник вів штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де українські захисники відбили 9 атак ворога.

На Шахтарському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Лиманському напрямку росіяни вели штурмові дії біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області, успіху не мали.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де українські захисники відбили 7 атак противника.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 4 атаки противника в районах Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.