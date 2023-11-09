ЗСУ домоглись успіхів в районах Вербового та Новопрокопівки — DeepState
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ домоглись успіхів в районах Вербового та Новопрокопівки — DeepState

Контрнаступ ЗСУ

Українським військовим вдалось ще просунутись в районах Вербового та Новопрокопівки у Запорізькій області в результаті контрнаступальних дій. 

Що відомо про успіхи ЗСУ в районах Вербового та Новопрокопівки

За інформацією аналітиків DeepState, українським військовим вдалось позбавити російських військових злочинців позицій, які утворювали своєрідний виступ в районі Вербового у Запорізькій області.

Наразі українські десантні підрозділи продовжують вести важкі бої поблизу Роботиного та Новопрокопівки.

Битва на Роботинському виступу все більше нагадує битву біля села Пашендейл у Першу світову. Остання стала символом солдатського страждання. Дані зміни є результатом великих зусиль і великих втрат з обох сторін, - зазначають аналітики.

Чому армії РФ не вдасться захопити Авдіївку

За словами полковника ЗСУ у запасі, льотчика-інструктора Романа Світана в ефірі "Еспресо TV", російські військові злочинці не припиняють спроб оточення Авдіївки на Донеччині, однак упродовж найближчих кількох місяців точно не зможуть досягнути ніяких успіхів.

Світан підкреслив, що ворог не встигне провести третю хвилю наступу в районі Авдіївки через погіршення погодних умов.

Росіяни останнім часом, десь за тиждень, створили пару плацдармів на півночі та півдні від Авдіївки. Створення плацдармів не означає, що вони зайняли якусь територію, тобто ними були проведені формувальні операції. На північ від Авдіївського коксохіму вороги намагаються цей плацдарм створити в низинах заводу, звичайно, на нього вони виходити бояться, принаймні великими силами, - зазначив Світан.

За його словами, найбільші ворожі угруповання, які фіксують українські військові, налічують не більше 10-20 осіб.

Він зазначив, що ці групи практично одразу потрапляють під вогонь української артилерії.

Світан наголосив, що схожим чином виглядає ситуація в районі Опитного.

Плацдарм у так званій "сірій зоні" регулярно обстрілюють ЗСУ, тож окупанти відчувають проблеми. Поки триватимуть дощі - ситуація кардинально не зміниться.

Однак Світан підкреслив, що російські військові злочинці продовжуватимуть проводити обстріли Авдіївки.

Що стосується широкомасштабної тієї третьої хвилі, про яку всі говорять і чекають, через дощі серйозних зіткнень із технікою вже не буде. А живу силу противника ми мінусуємо в достатній кількості. Як би росіяни не старалися, але Авдіївку їм точно не взяти, принаймні в осінньо-зимовий період, до серйозних морозів техніку на поля вони не виведуть. Чи будуть морози - невідомо, а ці осінні дощі можуть вщухнути тільки навесні, - припускає експерт.

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