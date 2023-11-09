ВСУ добились успехов в районах Вербового и Новопрокоповки — DeepState

Украинским военным удалось продвинуться в районах Вербового и Новопрокоповки в Запорожской области в результате контрнаступательных действий.

Что известно об успехах ВСУ в районах Вербового и Новопрокоповки

По информации аналитиков DeepState, украинским военным удалось лишить российских военных преступников позиций, которые создавали своеобразное выступление в районе Вербового в Запорожской области.

Пока украинские десантные подразделения продолжают вести тяжелые бои вблизи Роботиного и Новопрокоповки.

Битва на Роботинском выступлении все больше напоминает битву у села Пашендейл в Первую мировую. Последняя стала символом солдатского страдания. Данные изменения являются результатом больших усилий и больших потерь с обеих сторон, отмечают аналитики. Поделиться

Почему армии РФ не удастся захватить Авдеевку

По словам полковника ВСУ в запасе, летчика-инструктора Романа Свитана в эфире "Эспрессо TV", российские военные преступники не прекращают попыток окружения Авдеевки в Донецкой области, однако в ближайшие несколько месяцев точно не смогут достичь никаких успехов.

Свитан подчеркнул, что враг не успеет провести третью волну наступления в районе Авдеевки из-за ухудшения погодных условий.

Россияне в последнее время, где-то через неделю, создали пару плацдармов на севере и юге от Авдеевки. Создание плацдармов не означает, что они заняли какую-нибудь территорию, то есть ими были проведены формовочные операции. К северу от Авдеевского коксохима враги пытаются этот плацдарм создать в низовьях завода, конечно, на него они выходить боятся, по крайней мере, большими силами, - отметил Свитан. Поделиться

По его словам, самые большие вражеские группировки, фиксирующие украинские военные, насчитывают не более 10-20 человек.

Он отметил, что эти группы практически сразу подпадают под огонь украинской артиллерии.

Свитан подчеркнул, что подобным образом обстоит ситуация в районе Опросного.

Плацдарм в так называемой "серой зоне" регулярно обстреливают ВСУ, поэтому оккупанты испытывают проблемы. Пока будут идти дожди - ситуация кардинально не изменится.

Однако Свитан подчеркнул, что российские военные преступники будут продолжать проводить обстрелы Авдеевки.