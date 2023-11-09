ВСУ добились успехов в районах Вербового и Новопрокоповки — DeepState

Украинским военным удалось продвинуться в районах Вербового и Новопрокоповки в Запорожской области в результате контрнаступательных действий.
Что известно об успехах ВСУ в районах Вербового и Новопрокоповки
По информации аналитиков DeepState, украинским военным удалось лишить российских военных преступников позиций, которые создавали своеобразное выступление в районе Вербового в Запорожской области.
Пока украинские десантные подразделения продолжают вести тяжелые бои вблизи Роботиного и Новопрокоповки.
Почему армии РФ не удастся захватить Авдеевку
По словам полковника ВСУ в запасе, летчика-инструктора Романа Свитана в эфире "Эспрессо TV", российские военные преступники не прекращают попыток окружения Авдеевки в Донецкой области, однако в ближайшие несколько месяцев точно не смогут достичь никаких успехов.
Свитан подчеркнул, что враг не успеет провести третью волну наступления в районе Авдеевки из-за ухудшения погодных условий.
По его словам, самые большие вражеские группировки, фиксирующие украинские военные, насчитывают не более 10-20 человек.
Он отметил, что эти группы практически сразу подпадают под огонь украинской артиллерии.
Свитан подчеркнул, что подобным образом обстоит ситуация в районе Опросного.
Плацдарм в так называемой "серой зоне" регулярно обстреливают ВСУ, поэтому оккупанты испытывают проблемы. Пока будут идти дожди - ситуация кардинально не изменится.
Однако Свитан подчеркнул, что российские военные преступники будут продолжать проводить обстрелы Авдеевки.
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