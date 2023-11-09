ВСУ добились успехов в районах Вербового и Новопрокоповки — DeepState
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ добились успехов в районах Вербового и Новопрокоповки — DeepState

Контрнаступление ВСУ
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Украинским военным удалось продвинуться в районах Вербового и Новопрокоповки в Запорожской области в результате контрнаступательных действий.

Что известно об успехах ВСУ в районах Вербового и Новопрокоповки

По информации аналитиков DeepState, украинским военным удалось лишить российских военных преступников позиций, которые создавали своеобразное выступление в районе Вербового в Запорожской области.

Пока украинские десантные подразделения продолжают вести тяжелые бои вблизи Роботиного и Новопрокоповки.

Битва на Роботинском выступлении все больше напоминает битву у села Пашендейл в Первую мировую. Последняя стала символом солдатского страдания. Данные изменения являются результатом больших усилий и больших потерь с обеих сторон, отмечают аналитики.

Почему армии РФ не удастся захватить Авдеевку

По словам полковника ВСУ в запасе, летчика-инструктора Романа Свитана в эфире "Эспрессо TV", российские военные преступники не прекращают попыток окружения Авдеевки в Донецкой области, однако в ближайшие несколько месяцев точно не смогут достичь никаких успехов.

Свитан подчеркнул, что враг не успеет провести третью волну наступления в районе Авдеевки из-за ухудшения погодных условий.

Россияне в последнее время, где-то через неделю, создали пару плацдармов на севере и юге от Авдеевки. Создание плацдармов не означает, что они заняли какую-нибудь территорию, то есть ими были проведены формовочные операции. К северу от Авдеевского коксохима враги пытаются этот плацдарм создать в низовьях завода, конечно, на него они выходить боятся, по крайней мере, большими силами, - отметил Свитан.

По его словам, самые большие вражеские группировки, фиксирующие украинские военные, насчитывают не более 10-20 человек.

Он отметил, что эти группы практически сразу подпадают под огонь украинской артиллерии.

Свитан подчеркнул, что подобным образом обстоит ситуация в районе Опросного.

Плацдарм в так называемой "серой зоне" регулярно обстреливают ВСУ, поэтому оккупанты испытывают проблемы. Пока будут идти дожди - ситуация кардинально не изменится.

Однако Свитан подчеркнул, что российские военные преступники будут продолжать проводить обстрелы Авдеевки.

Что касается широкомасштабной той третьей волны, о которой все говорят и ждут, из-за дождей серьезных столкновений с техникой уже не будет. А живую силу противника мы минусом в достаточном количестве. Как бы россияне ни старались, но Авдеевку им точно не принять, по крайней мере, в осенне-зимний период, к серьезным морозам технику на поля они не выведут. Будут ли морозы – неизвестно, а эти осенние дожди могут утихнуть только весной, – предполагает эксперт.

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