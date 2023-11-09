Силы обороны уничтожили более тысячи оккупантов и 15 танков — сводка Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны уничтожили более тысячи оккупантов и 15 танков — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали 1080 оккупантов, 15 танков и 36 артиллерийских систем. На передовой произошло 78 боевых столкновений.

Потери оккупантов за минувшие сутки

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили:

  • 8 артиллерийских средств,

  • 3 склада боеприпасов,

  • 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

  • 3 средства противовоздушной обороны,

  • радиолокационную станцию,

  • 3 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.

Ситуация на передовой

На Купянском направлении ВСУ отразили 6 атак противника в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия возле Новоегоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили около 30 атак противника в районах Богдановки, Хромового, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении оккупанты безуспешно наступали в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили более 10 атак врага.

На Марьинском направлении Силы обороны отразили враг более 20 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Старомайорского и южнее Пречистовки Донецкой области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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