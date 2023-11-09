Силы обороны уничтожили более тысячи оккупантов и 15 танков — сводка Генштаба

За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали 1080 оккупантов, 15 танков и 36 артиллерийских систем. На передовой произошло 78 боевых столкновений.
Потери оккупантов за минувшие сутки
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили:
8 артиллерийских средств,
3 склада боеприпасов,
4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
3 средства противовоздушной обороны,
радиолокационную станцию,
3 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.
Ситуация на передовой
На Купянском направлении ВСУ отразили 6 атак противника в районе Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия возле Новоегоровки Луганской области, успеха не имел.
На Бахмутском направлении наши воины отразили около 30 атак противника в районах Богдановки, Хромового, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении оккупанты безуспешно наступали в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили более 10 атак врага.
На Марьинском направлении Силы обороны отразили враг более 20 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Старомайорского и южнее Пречистовки Донецкой области.
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