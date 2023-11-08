ВСУ продолжают наступление на двух направлениях фронта и отбивают атаки армии в районе Авдеевки — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают контрнаступление в направлении оккупированного преступной армией Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области, а также отбивают атаки оккупантов в районе Авдеевки.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

В течение суток украинские военные 57 раз вступали в бой с преступными подразделениями армии РФ.

Продолжается контрнаступление в направлениях Мелитополя и Бахмута. Враг несет многочисленные потери и истощается вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, 3 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.

В то же время оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных и 30 авиаударов, совершили 59 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, ранены среди гражданского населения.

Также Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину, применив управляемую ракету Х-31. Ракетный удар был нанесен по гражданскому судну.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта