ВСУ продолжают наступление на двух направлениях фронта и отбивают атаки армии в районе Авдеевки — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают контрнаступление в направлении оккупированного преступной армией Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области, а также отбивают атаки оккупантов в районе Авдеевки.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине
В течение суток украинские военные 57 раз вступали в бой с преступными подразделениями армии РФ.
Продолжается контрнаступление в направлениях Мелитополя и Бахмута. Враг несет многочисленные потери и истощается вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, 3 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.
В то же время оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных и 30 авиаударов, совершили 59 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, ранены среди гражданского населения.
Также Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину, применив управляемую ракету Х-31. Ракетный удар был нанесен по гражданскому судну.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Медведевка, Сеньковка Черниговской области; Турья, Павловка, Искрисковщина Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Ветеринарное Харьковской области.
На Купянском направлении кафиры вели безуспешные штурмовые действия в районе Синьковки Харьковской области, где наши воины отразили 6 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
В Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационный удар вблизи Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши защитники отразили 22 атаки противника в районах Богдановки, Хромового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар вблизи Андреевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Николаевка, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили 11 атак. Противник нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Бердичи, Степное, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг при поддержке авиации совершил 15 безуспешных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Александрополя и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия недалеко от Старомайорского и южнее Пречистовки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Новоукраинка, Урожайное Донецкой области.
В Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Веселого и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Роботине, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.
На Херсонском направлении вражеских артиллерийских обстрелов подверглись Херсон, Новоберислав Херсонской области и Солончаки Николаевской области.
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