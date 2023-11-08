Какая ситуация в районе острова Змеиный и "вышек Бойко" — объяснение ВМС ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Какая ситуация в районе острова Змеиный и "вышек Бойко" — объяснение ВМС ВСУ

Вышки Бойко
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Источник:  online.ua

Украинские военные держат под огневым контролем район острова Змеиный в Черном море и морскую акваторию, где размещаются так называемые "вышки Бойко".

ВСУ контролируют район Змеиного и вышки Бойко

По информации пресс-секретаря ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, акватория с "вышками Бойко" и район острова Змеиный находятся под огненным контролем украинских военных.

Это способствовало тому, что военные корабли оккупационной русской армии уже долгое время не заходят в северо-западную часть Черного моря.

Они понимают, что там делать им нечего, потому что сразу могут отправиться вслед за своим флагманом. И соответственно, они все это свели лишь к тактике нанесения воздушных ударов. Это и дроны, и авиация, и ракеты, – объясняет Плетенчук.

Как сейчас пытается действовать Россия в Черном море

Он подчеркнул, что российские оккупанты предпринимают попытки препятствования гражданскому судоходству в Черном море.

При этом противник использует, в частности, специальные модификации донных мин, которые можно сбрасывать с самолетов дистанционно.

Спикер ВМС ВСУ также подчеркнул, что у украинских военных есть некоторые мнения относительно расширения морского "коридора" для гражданского судоходства. Спикер объяснил, что это очень важно, потому что нужно увеличивать объем перевозок.

Морской путь для Украины является основным каналом экспорта и импорта и составлял до полномасштабного вторжения 90% нашего экспорта - это то, что позволяет нашей стране улучшить экономическое состояние. Другие пути логистические - наземные - более дорогие и сложные, чем морские, - подчеркнул Плетенчук.

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