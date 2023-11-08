Какая ситуация в районе острова Змеиный и "вышек Бойко" — объяснение ВМС ВСУ

Украинские военные держат под огневым контролем район острова Змеиный в Черном море и морскую акваторию, где размещаются так называемые "вышки Бойко".
ВСУ контролируют район Змеиного и вышки Бойко
По информации пресс-секретаря ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, акватория с "вышками Бойко" и район острова Змеиный находятся под огненным контролем украинских военных.
Это способствовало тому, что военные корабли оккупационной русской армии уже долгое время не заходят в северо-западную часть Черного моря.
Как сейчас пытается действовать Россия в Черном море
Он подчеркнул, что российские оккупанты предпринимают попытки препятствования гражданскому судоходству в Черном море.
При этом противник использует, в частности, специальные модификации донных мин, которые можно сбрасывать с самолетов дистанционно.
Спикер ВМС ВСУ также подчеркнул, что у украинских военных есть некоторые мнения относительно расширения морского "коридора" для гражданского судоходства. Спикер объяснил, что это очень важно, потому что нужно увеличивать объем перевозок.
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