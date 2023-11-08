Яка ситуація в районі острова Зміїний та "вишок Бойка" — пояснення ВМС ЗСУ

Українські військові тримають під вогневим контролем район острова Зміїний у Чорному морі та морську акваторію, де розміщуються так звані “вишки Бойка”.

ЗСУ контролюють район Зміїного та вишки Бойка

За інформацією речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, акваторія із “вишками Бойка” та район острова Зміїний перебувають під вогневим контролем українських військових.

Це сприяло тому, що військові кораблі окупаційної російської армії вже доволі тривалий час не заходять у північно-західну частину Чорного моря.

Вони розуміють, що там їм робити нема чого, бо одразу можуть відправитися услід за своїм флагманом. Й відповідно, вони все це звели лише до тактики завдання повітряних ударів. Це й дрони, й авіація, й ракети, - пояснює Плетенчук. Поширити

Як наразі намагається діяти Росія у Чорному морі

Він підкреслив, що російські окупанти вдаються до спроб перешкоджання цивільному судноплавству у Чорному морі.

При цьому противник використовує, зокрема, спеціальні модифікації донних мін, які можна скидати з літаків дистанційно.

Речник ВМС ЗСУ також підкреслив, що українські військові мають деякі думки щодо до розширення морського "коридору" для цивільного судноплавства. Речник пояснив, що це дуже важливо, бо потрібно збільшувати об'єм перевезень.