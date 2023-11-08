Яка ситуація в районі острова Зміїний та "вишок Бойка" — пояснення ВМС ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Яка ситуація в районі острова Зміїний та "вишок Бойка" — пояснення ВМС ЗСУ

Вишки Бойка
Джерело:  online.ua

Українські військові тримають під вогневим контролем район острова Зміїний у Чорному морі та морську акваторію, де розміщуються так звані “вишки Бойка”. 

ЗСУ контролюють район Зміїного та вишки Бойка

За інформацією речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, акваторія із “вишками Бойка” та район острова Зміїний перебувають під вогневим контролем українських військових.

Це сприяло тому, що військові кораблі окупаційної російської армії вже доволі тривалий час не заходять у північно-західну частину Чорного моря.

Вони розуміють, що там їм робити нема чого, бо одразу можуть відправитися услід за своїм флагманом. Й відповідно, вони все це звели лише до тактики завдання повітряних ударів. Це й дрони, й авіація, й ракети, - пояснює Плетенчук.

Як наразі намагається діяти Росія у Чорному морі

Він підкреслив, що російські окупанти вдаються до спроб перешкоджання цивільному судноплавству у Чорному морі.

При цьому противник використовує, зокрема, спеціальні модифікації донних мін, які можна скидати з літаків дистанційно.

Речник ВМС ЗСУ також підкреслив, що українські військові мають деякі думки щодо до розширення морського "коридору" для цивільного судноплавства. Речник пояснив, що це дуже важливо, бо потрібно збільшувати об'єм перевезень.

Морський шлях для України є основним каналом експорту та імпорту і складав він до повномасштабного вторгнення 90% нашого експорту - це те що дозволяє нашій країні покращити економічний стан. Інші шляхи логістичні -  наземні - дорожчі та складніші, ніж морські, - підкреслив Плетенчук.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ вивела в Чорне море два фрегати з "Калібрами" — ОК Південь
Сили оборони півдня України
Кораблі РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія намагається побудувати нові кораблі для Чорноморського флоту — ВМС ЗСУ
Чорноморський флот
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна змусила кораблі Чорноморського флоту тікати у східну частину Чорного моря — Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм