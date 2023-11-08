ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках фронту та відбивають атаки армії в районі Авдіївки — зведення Генштабу

Українські військові продовжують контрнаступ у напрямку окупованного злочинною армією Мелітополя у Запорізькій області та на південному фланзі в районі Бахмуту на Донеччині, а також відбивають атаки оккупантів в районі Авдіївки.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Протягом доби українські військові 57 разів вступали у бій зі злочинними підрозділами армії РФ.

Продовжується контрнаступ у напрямках Мелітополя та Бахмута. Ворог зазнає численних втрат та виснажується уздовж усієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.

У той же час окупанти протягом доби завдали 2 ракетних та 30 авіаударів, здійснили 59 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Також, Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши керовану ракету Х-31. Ракетний удар було завдано по цивільному судну.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту