ВСУ за сутки уничтожили 8 танков, 29 артсистем и более 700 оккупантов – сводка Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки ликвидировали 780 оккупантов, 29 вражеских артиллерийских систем, 22 ББМ и 8 танков. Всего за сутки произошло 45 боевых столкновений.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 780 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков − 5 301 (+8) ед,

боевых бронированных машин − 9 996 (+22) ед,

артиллерийских систем - 7 439 (+29) ед,

РСЗО − 872 (+3) ед,

средств ПВО − 572 (+2) ед,

самолетов − 322 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5567 (+10) ед,

крылатых ракет − 1 556 (+0) ед,

кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 9 814 (+47) ед,

специальной техники – 1 054 (+5) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области, где защитники отразили 6 атак противника.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 6 атак оккупантов возле Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Защитники держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отразили 14 атак противника вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области, где наши защитники отразили 17 атак.

На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.