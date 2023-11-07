ВСУ за сутки уничтожили около 900 военных РФ, 5 танков и 21 артсистему — сводка Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки ликвидировали 890 захватчиков, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 306 860 военных. Кроме того, ВСУ подвели 5 танков и уничтожили 21 артсистему.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 890 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

боевых бронированных машин – 9974 (+16) ед.;

артиллерийских систем – 7410 (+21) ед.;

РСЗО – 869 ед (+2).;

средства ПВО – 570 ед.;

самолетов – 322 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5557 (+3) ед.;

крылатые ракеты – 1556 ед.;

корабли/катера - 20 ед;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 9767 (+23) ед.;

специальная техника – 1049 (+2) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 5 атак противника возле Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где украинские защитники отразили около 20 атак противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тонечко Донецкой области, где Силы обороны отразили более 20 атак.

На Марьинском направлении враг совершил более 25 неудачных атак в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском и Запорожском направлениях противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области; Красного, Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области. Здесь украинские защитники отразили более 10 атак.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

На Лиманском направлении кафиры наступательных действий не вели.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен ударный БПЛА типа "Shahed-136/131" и разведывательный БПЛА врага.

Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.