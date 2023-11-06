Военные ВСУ озвучили безумные потери армии РФ под Авдеевкой в течение трех недель

За последние три недели преступная армия РФ потеряла в безуспешных атаках в районе Авдеевки Донецкой области около сотни танков и более двухсот единиц бронетехники.

Что известно об успехах ВСУ в районе Авдеевки

По информации бойцов 47-й ОМБ, оккупационной российской армии не удастся реализовать собственные планы по окружению Авдеевки из-за ожесточенного сопротивления украинских военных.

Российским оккупантам не удается окружить Авдеевку благодаря действиям наших защитников. За три недели активных штурмов россияне остались без сотни танков, 250 единиц другой бронетехники. Также украинские военные ликвидировали и ранили почти 7 тысяч захватчиков, говорится в сообщении бойцов. Поделиться

Почему война на истощение против Украины худший сценарий для России

По информации аналитика из Великобритании по вопросам обороны и безопасности, профессора Майкла Кларка в комментарии журналистам издания Sky News, развязанная Кремлем война против Украины перешла в стадию "на истощение", однако это не обещает ничего хорошего, прежде всего для России, а не для Украины.

Истощение на войне означает, что вы боретесь в течение длительного времени, пока одна сторона просто не развалится, а затем все происходит очень быстро. В этой конкретной войне более вероятно, что россияне развалятся в какой-то момент в течение следующих 18 месяцев, чем Украина, если Украину будут поддерживать, - считает аналитик. Поделиться

По его мнению, для победы в условиях войны на истощение Украине необходимо развивать индустриальную базу, вернуть в Европу "промышленную войну", а это может потребоваться несколько лет.

Мы никогда не думали, что увидим это после окончания Второй мировой войны. Но в войнах на истощение выигрывает та сторона, наиболее способная наладить свою промышленность и применить ее на фронте в течение относительно длительного периода, - отмечает аналитик. Поделиться

По словам Кларка, украинцы и россияне это понимают и пытаются перевести собственную экономику на военные рельсы, но именно Россия, по его мнению, не сможет этого сделать в полной мере.

В общем, по его мнению, Россия не сможет реализовать большое успешное наступление к весне 2025 года, а украинцы такую возможность все же получат.