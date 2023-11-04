Армия РФ готовит новый массированный штурм Авдеевки – аналитики

Военные РФ готовятся к "третьей серии больших штурмов под Авдеевкой" и "третьему массированному штурму Авдеевки".

Какая ситуация в районе Авдеевки

Российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой 3 ноября и добились подтвержденных успехов на северном фланге Авдеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 ноября, указывают на то, что российские войска продвинулись юго-западнее Красногоровки (4 км к северу от Авдеевки) к железнодорожной линии к северу от Авдеевки.

Фото – understandingwar.org

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска продолжают противостоять российским наступлениям вблизи Авдеевки и отразили более 17 российских атак вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки), Северного (6 км к западу от Авдеевки), Тоненького (7 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки).

Позже представитель Таврической группировки украинских войск полковник Александр Штупун заявил, что активных боевых действий вблизи Авдеевки не ведется, но украинские войска ожидают "обострения ситуации" в этом районе.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские войска ведут интенсивные обстрелы украинских позиций в Авдеевке, а к северу и югу от населенного пункта продолжаются пехотные бои.

Российский "военкор" утверждает, что по состоянию на 3 ноября российские войска совершили неопределенное продвижение к юго-востоку от Авдеевки.

Кроме того, российские источники утверждали 2 и 3 ноября, что оккупанты продвинулись к северу и западу от Красногоровки, в направлении Новокалинового (8 км северо-западнее Бахмута), а также в районе Степного и прорвали украинскую оборону в районе Веселой (4 км на северо-востоку от Авдеевки).

Также российские "военкоры" утверждали, что бои продолжаются у Авдеевского коксохимического завода, южных и юго-западных окрестностей Авдеевки и Опросного (4 км к югу от Авдеевки).

Барабаш заявил, что российские силы концентрируют живую силу и технику для третьего массированного штурма Авдеевки и что российские силы, вероятно, сосредоточат свои наступательные операции на Авдеевском коксохимическом заводе в северной части Авдеевки.

Российский "военкор" отмечал, что российские войска под Авдеевкой проводят тактическую перегруппировку, и также назвал Авдеевский коксохимический завод целью потенциальных будущих российских наступательных операций.

Барабаш заявил, что российские войска возобновят более масштабные наступательные операции, когда земля под Авдеевкой высохнет после нескольких последних ливней.

Что известно о потерях россиян под Авдеевкой

Согласно данным геолокационного проекта GeoConfirmed, армия РФ потеряла или повредила во время боев около 197 машин с 9 октября.

Кроме того, уточняется, что 99 машин оккупанты потеряли во время первой волны штурма между 9 и 13 октября. 94 машины во время второй волны между 14 и 23 октября.

Что интересно, GeoConfirmed называет атаки РФ под Авдеевкой наиболее затратные во время войны с бойцами ВСУ.

Нынешняя ситуация у Авдеевки является примером несостоятельности российского Генштаба усвоить и применить уроки, пройденные российскими войсками во время предыдущих неудачных наступлений в Украине, отмечают американские аналитики.