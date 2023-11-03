Армия РФ несет большие потери в районе Авдеевки — разведка Эстонии

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии заявил, что Российская Федерация продолжит поддерживать интенсивность боевых действий с целью захвата Авдеевки в Донецкой области до конца года, хотя даже достигнутый успех стоил ей больших потерь.

Что известно о потерях войск РФ под Авдеевкой

По данным эстонских разведчиков, оккупационные войска РФ ценой больших потерь добились некоторых успехов в районе Авдеевки, чему способствовала относительно сухая погода, но ВСУ оказывали организованное сопротивление на эшелонированной линии обороны.

Отмечается, что в большинстве своем украинская армия удерживала позиции благодаря дальнобойным средствам поражения в виде дронов и артиллерии, а также минным полям, благодаря этому потери ВС РФ в технике сравнимы с показателями предыдущих недель.

Кроме того, эстонские аналитики предполагают, что российские войска усилят давление на линии Купянск – Лиман, поскольку пытаются добиться результата, который можно было бы продемонстрировать как значительный успех.

Разведка указывает, что таким образом РФ смогла бы оправдать продолжение агрессии и необходимость полного захвата Луганской и Донецкой областей для обеспечения сухопутного коридора в Крым.

Армия РФ массированно штурмует Авдеевку

Российские войска штурмуют позиции украинских военных в районе Авдеевки Донецкой области тысячами военных и десятками единиц техники. От постоянных боев за город, не утихающих уже четвертые сутки, Авдеевка в огне.

Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

Очень жарко на Авдеевском направлении. За ночь, если говорить об обществе, то 13 ракет прилетело. По позициям вообще нет точного понимания, точно было более 20 ракет. Бои уже 4 сутки не утихают ни днем, ни ночью. Стрелковые бои, работает артиллерия круглосуточно. Штурмовые действия врага не прекращаются. Ситуация очень сложная, но контролируемая, – рассказал он. Поделиться

Барабаш подтвердил, что оккупанты действительно использовали зажигательные снаряды во время атак по городу.

Что касается зажигательных элементов, из которых они избивались. Действительно, все это. Горит Авдеевка вся. Летит все. Бьют они из всего, что есть в наличии. Не только по позициям, но и по городу и по дороге, – добавил он. Поделиться

По словам главы МВА, враг опрокинул для штурмовых действий на Авдеевском направлении три бригады.

Три бригады, если говорить о механизированных, это условно около 10 тысяч. Десантные бригады немного меньше, но от этого не легче, – констатировал он. Поделиться

Барабаш добавил, что в первый день обострения, 10 октября, на штурм пошли три батальона.