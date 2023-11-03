Армія РФ зазнає великих втрат у районі Авдіївки — розвідка Естонії

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії заявив, що Російська Федерація продовжить підтримувати інтенсивність бойових дій з метою захоплення Авдіївки в Донецькій області до кінця року, хоча навіть досягнутий успіх коштував їй великих втрат.

Що відомо про втрати військ РФ під Авдіївкою

За даними естонських розвідників, окупаційні війська РФ ціною великих втрат домоглися деяких успіхів у районі Авдіївки, чому сприяла відносно суха погода, але ЗСУ чинили організований опір на ешелонованій лінії оборони.

Зазначається, що здебільшого українська армія утримувала позиції завдяки далекобійним засобам ураження у вигляді дронів і артилерії, а також мінним полям, завдяки цьому втрати ЗС РФ у техніці можна порівняти з показниками попередніх тижнів.

Крім того, естонські аналітики припускають, що російські війська посилять тиск на лінії Куп'янськ – Лиман, оскільки намагаються домогтися результату, який можна було б продемонструвати як значний успіх.

Розвідка вказує, що в такий спосіб РФ змогла б знайти виправдання продовженню агресії та необхідності повного захоплення Луганської та Донецької областей для забезпечення сухопутного коридору до Криму.

Армія РФ масовано штурмує Авдіївку

Російські війська штурмують позиції українських військових у районі Авдіївки Донецької області тисячами військових та десятками одиниць техніки. Від постійних боїв за місто, які не вщухають вже четверту добу, Авдіївка у вогні.

Про це сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у ефірі телемарафону.

Дуже гаряче на Авдіївському напрямку. За ніч, якщо говорити про громаду, то 13 ракет прилетіло. По позиціях взагалі немає точного розуміння, точно було більш як 20 ракет. Бої вже 4 добу не вщухають ні вдень, ні вночі. Стрілецькі бої, працює артилерія цілодобово. Штурмові дії ворога не припиняються. Ситуація дуже складна, але контрольована, – розповів він. Поширити

Барабаш підтвердив, що окупанти дійсно використовувавали запалювальні снаряди під час атак по місту.

Щодо запалювальних елементів, з яких вони били. Дійсно, все це є. Горить Авдіївка вся. Летить все. Б'ють вони з усього, що є в наявності. Не тільки по позиціях, а й по місту, й по дорозі, – додав він. Поширити

За словами голови МВА, ворог перекинув для штурмових дій на Авдіївському напрямку три бригади.

Три бригади, якщо говорити про механізовані, то це умовно близько 10 тисяч. Десантні бригади трошки менші, але від цього не легше, – констатував він. Поширити

Барабаш додав, що в перший день загострення, 10 жовтня, на штурм пішло три батальйони.