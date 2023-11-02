В США предупреждают о планах армии РФ под Авдеевкой

Как сообщает ISW, солдаты РФ уже начали готовиться к новым волнам чрезвычайно изнуряющих наземных атак пехоты на украинские позиции в районе Авдеевки.
Чего ждать от россиян возле Авдеевки
По словам одного из прокремлевских блогеров, армия РФ вблизи Авдеевки существенно замедлила темп наземных атак с севера и юга от города.
Оккупанты сосредоточились на ударах по украинским передовым позициям и вблизи тыловых районов.
Эксперты американского Института изучения войны предполагают, что солдаты РФ начали кампанию по блокированию бойцов ВСУ в районе Авдеевки.
Однако, этот мощный огонь, возможно, является воздушной и артиллерийской подготовкой поля боя перед новой волной российских нападений.
Что известно о потерях россиян под Авдеевкой
Согласно данным геолокационного проекта GeoConfirmed, армия РФ потеряла или повредила во время боев около 197 машин с 9 октября.
Кроме того, уточняется, что 99 машин оккупанты потеряли во время первой волны штурма между 9 и 13 октября. 94 машины во время второй волны между 14 и 23 октября.
Что интересно, GeoConfirmed называет атаки РФ под Авдеевкой самыми затратными во время войны с бойцами ВСУ.
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