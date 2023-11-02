В США предупреждают о планах армии РФ под Авдеевкой

Как сообщает ISW, солдаты РФ уже начали готовиться к новым волнам чрезвычайно изнуряющих наземных атак пехоты на украинские позиции в районе Авдеевки.

Чего ждать от россиян возле Авдеевки

По словам одного из прокремлевских блогеров, армия РФ вблизи Авдеевки существенно замедлила темп наземных атак с севера и юга от города.

Оккупанты сосредоточились на ударах по украинским передовым позициям и вблизи тыловых районов.

Эксперты американского Института изучения войны предполагают, что солдаты РФ начали кампанию по блокированию бойцов ВСУ в районе Авдеевки.

Однако, этот мощный огонь, возможно, является воздушной и артиллерийской подготовкой поля боя перед новой волной российских нападений.

Другие российские военные блогеры также охарактеризовали эти действия как "подготовительную поддержку", вероятно, для дальнейших нападений. Возможно, руоссийские войска готовятся к переходу к фронтовым ударам во главе с пехотой после тяжелой артиллерийской подготовки, чтобы компенсировать значительные потери техники в Авдеевке в течение октября. Поделиться

Что известно о потерях россиян под Авдеевкой

Согласно данным геолокационного проекта GeoConfirmed, армия РФ потеряла или повредила во время боев около 197 машин с 9 октября.

Кроме того, уточняется, что 99 машин оккупанты потеряли во время первой волны штурма между 9 и 13 октября. 94 машины во время второй волны между 14 и 23 октября.

Что интересно, GeoConfirmed называет атаки РФ под Авдеевкой самыми затратными во время войны с бойцами ВСУ.