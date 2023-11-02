У США попереджають про план армії РФ біля Авдіївки

Як повідомляє ISW, солдати РФ уже почали готуватися до нових хвиль надзвичайно виснажливих наземних атак піхоти на українські позиції в районі Авдіївки.
Чого чекати від росіян біля Авдіївки
За словами одного з прокремлівських блогерів, армія РФ поблизу Авдіївки суттєво сповільнили темп наземних атак з півночі і півдня від Авдіївки.
Окупанти зосередилися на ударах по українських передових позиціях і поблизу тилових районів.
Експерти американського Інституту вивчення війни припускають, що солдати РФ розпочали кампанію блокування бійців ЗСУ у районі Авдіївки.
Однак, цей потужний вогонь, цілком можливо, є повітряною та артилерійською підготовкою поля бою перед новою хвилею російських нападів.
Що відомо про втрати росіян під Авдіївкою
Згідно з даними геолокаційного проєкту GeoConfirmed, армія РФ втратила або ж пошкодила під час боїв близько 197 машин з 9 жовтня.
Окрім того, уточнюється, що 99 машин окупанти втратили під час першої хвилі штурму між 9 і 13 жовтня. 94 машини під час другої хвилі між 14 і 23 жовтня.
Що цікаво, GeoConfirmed називає атаки РФ під Авдіївкою як найвитратніші під час війни з бійцями ЗСУ.
Нинішня ситуація біля Авдіївки є прикладом неспроможності російського Генштабу засвоїти та застосувати уроки, пройдені російськими військами під час попередніх невдалих наступів в Україні, - зазначають американські аналітики.
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