У США попереджають про план армії РФ біля Авдіївки

Як повідомляє ISW, солдати РФ уже почали готуватися до нових хвиль надзвичайно виснажливих наземних атак піхоти на українські позиції в районі Авдіївки.

Чого чекати від росіян біля Авдіївки

За словами одного з прокремлівських блогерів, армія РФ поблизу Авдіївки суттєво сповільнили темп наземних атак з півночі і півдня від Авдіївки.

Окупанти зосередилися на ударах по українських передових позиціях і поблизу тилових районів.

Експерти американського Інституту вивчення війни припускають, що солдати РФ розпочали кампанію блокування бійців ЗСУ у районі Авдіївки.

Однак, цей потужний вогонь, цілком можливо, є повітряною та артилерійською підготовкою поля бою перед новою хвилею російських нападів.

Інші російські військові блогери також охарактеризували ці дії, як "підготовчу підтримку", імовірно, для подальших нападів. Можливо, російські війська готуються до переходу до фронтових ударів на чолі з піхотою після важкої артилерійської підготовки, щоб компенсувати значні втрати техніки в Авдіївці протягом жовтня. Поширити

Що відомо про втрати росіян під Авдіївкою

Згідно з даними геолокаційного проєкту GeoConfirmed, армія РФ втратила або ж пошкодила під час боїв близько 197 машин з 9 жовтня.

Окрім того, уточнюється, що 99 машин окупанти втратили під час першої хвилі штурму між 9 і 13 жовтня. 94 машини під час другої хвилі між 14 і 23 жовтня.

Що цікаво, GeoConfirmed називає атаки РФ під Авдіївкою як найвитратніші під час війни з бійцями ЗСУ.

Нинішня ситуація біля Авдіївки є прикладом неспроможності російського Генштабу засвоїти та застосувати уроки, пройдені російськими військами під час попередніх невдалих наступів в Україні, - зазначають американські аналітики.