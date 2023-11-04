Британская разведка назвала причины значительных потерь армии РФ во время штурмов Авдеевки

В британской разведке объяснили, с чем связаны большие потери РФ во время штурмовых действий в Авдеевке Донецкой области, в ходе которых было уничтожено около 200 единиц российской бронетехники.

Почему армия РФ понесла значительные потери во время штурмов Авдеевки

Как отмечает британская разведка, причиной роста потерь страны-агрессорки является эффективность современного украинского ручного противотанкового оружия, мин, боеприпасов для беспилотников и систем высокоточной артиллерии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/2Yx5SSaSrT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 4, 2023

Разведчики отмечают, что в ответ на применение вооружений российские войска, скорее всего, перешли к проведению атак с использованием десантной пехоты на этом направлении.

По данным британской разведки, летом украинские войска столкнулись с такими же тактическими вызовами.

Сообщается, что наступление РФ на Авдеевку характеризуется продвижением по открытой местности, что привело к большим потерям в несколько тысяч военнослужащих в этом направлении с начала октября.

По данным отчета, российское руководство демонстрирует готовность соглашаться на значительные потери личного состава ради незначительного территориального достояния.

Что известно о потерях россиян под Авдеевкой

Согласно данным геолокационного проекта GeoConfirmed, армия РФ потеряла или повредила во время боев около 197 машин с 9 октября.

Кроме того, уточняется, что 99 машин оккупанты потеряли во время первой волны штурма между 9 и 13 октября. 94 машины во время второй волны между 14 и 23 октября.

Что интересно, GeoConfirmed называет атаки РФ под Авдеевкой как самые затратные во время войны с бойцами ВСУ.

Нынешняя ситуация у Авдеевки является примером несостоятельности российского Генштаба усвоить и применить уроки, пройденные российскими войсками во время предыдущих неудачных наступлений в Украине, отмечают американские аналитики.