Британская разведка назвала причины значительных потерь армии РФ во время штурмов Авдеевки
Категория
Украина
Дата публикации

Британская разведка назвала причины значительных потерь армии РФ во время штурмов Авдеевки

Минобороны Британии
Армия
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В британской разведке объяснили, с чем связаны большие потери РФ во время штурмовых действий в Авдеевке Донецкой области, в ходе которых было уничтожено около 200 единиц российской бронетехники.

Почему армия РФ понесла значительные потери во время штурмов Авдеевки

Как отмечает британская разведка, причиной роста потерь страны-агрессорки является эффективность современного украинского ручного противотанкового оружия, мин, боеприпасов для беспилотников и систем высокоточной артиллерии.

Разведчики отмечают, что в ответ на применение вооружений российские войска, скорее всего, перешли к проведению атак с использованием десантной пехоты на этом направлении.

По данным британской разведки, летом украинские войска столкнулись с такими же тактическими вызовами.

Сообщается, что наступление РФ на Авдеевку характеризуется продвижением по открытой местности, что привело к большим потерям в несколько тысяч военнослужащих в этом направлении с начала октября.

По данным отчета, российское руководство демонстрирует готовность соглашаться на значительные потери личного состава ради незначительного территориального достояния.

Что известно о потерях россиян под Авдеевкой

Согласно данным геолокационного проекта GeoConfirmed, армия РФ потеряла или повредила во время боев около 197 машин с 9 октября.

Кроме того, уточняется, что 99 машин оккупанты потеряли во время первой волны штурма между 9 и 13 октября. 94 машины во время второй волны между 14 и 23 октября.

Что интересно, GeoConfirmed называет атаки РФ под Авдеевкой как самые затратные во время войны с бойцами ВСУ.

Нынешняя ситуация у Авдеевки является примером несостоятельности российского Генштаба усвоить и применить уроки, пройденные российскими войсками во время предыдущих неудачных наступлений в Украине, отмечают американские аналитики.

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