Британська розвідка назвала причини значних втрат армії РФ під час штурмів Авдіївки

У британській розвідці пояснили, з чим пов’язані великі втрати РФ під час штурмових дій в Авдіївці Донецької області, у ході яких було знищено близько 200 одиниць російської бронетехніки.

Чому армія РФ зазнала значних втрат під час штурмів Авдіївки

Як зазначає британська розвідка, причиною зростання втрат країни-агресорки є ефективність сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, боєприпасів для безпілотників і систем високоточної артилерії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 November 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/aPIxD41W8M



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/2Yx5SSaSrT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 4, 2023

Розвідники зазначають, що у відповідь на застосування відповідних озброєнь російські війська, швидше за все, перейшли до проведення атак з використанням десантної піхоти на цьому напрямку.

За даними британської розвідки, влітку українські війська зіткнулися з такими ж тактичними викликами.

Повідомляється, що наступ РФ на Авдіївку характеризується просуванням по відкритій місцевості, що призвело до великих втрат у кілька тисяч військовослужбовців на цьому напрямку з початку жовтня.

За даними звіту, російське керівництво демонструє готовність погоджуватися на значні втрати особового складу заради незначних територіальних надбань.

Що відомо про втрати росіян під Авдіївкою

Згідно з даними геолокаційного проєкту GeoConfirmed, армія РФ втратила або ж пошкодила під час боїв близько 197 машин з 9 жовтня.

Окрім того, уточнюється, що 99 машин окупанти втратили під час першої хвилі штурму між 9 і 13 жовтня. 94 машини під час другої хвилі між 14 і 23 жовтня.

Що цікаво, GeoConfirmed називає атаки РФ під Авдіївкою як найвитратніші під час війни з бійцями ЗСУ.

Нинішня ситуація біля Авдіївки є прикладом неспроможності російського Генштабу засвоїти та застосувати уроки, пройдені російськими військами під час попередніх невдалих наступів в Україні, - зазначають американські аналітики.