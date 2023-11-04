Британська розвідка назвала причини значних втрат армії РФ під час штурмів Авдіївки

У британській розвідці пояснили, з чим пов’язані великі втрати РФ під час штурмових дій в Авдіївці Донецької області, у ході яких було знищено близько 200 одиниць російської бронетехніки.
Чому армія РФ зазнала значних втрат під час штурмів Авдіївки
Як зазначає британська розвідка, причиною зростання втрат країни-агресорки є ефективність сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, боєприпасів для безпілотників і систем високоточної артилерії.
Розвідники зазначають, що у відповідь на застосування відповідних озброєнь російські війська, швидше за все, перейшли до проведення атак з використанням десантної піхоти на цьому напрямку.
За даними британської розвідки, влітку українські війська зіткнулися з такими ж тактичними викликами.
Повідомляється, що наступ РФ на Авдіївку характеризується просуванням по відкритій місцевості, що призвело до великих втрат у кілька тисяч військовослужбовців на цьому напрямку з початку жовтня.
За даними звіту, російське керівництво демонструє готовність погоджуватися на значні втрати особового складу заради незначних територіальних надбань.
Що відомо про втрати росіян під Авдіївкою
Згідно з даними геолокаційного проєкту GeoConfirmed, армія РФ втратила або ж пошкодила під час боїв близько 197 машин з 9 жовтня.
Окрім того, уточнюється, що 99 машин окупанти втратили під час першої хвилі штурму між 9 і 13 жовтня. 94 машини під час другої хвилі між 14 і 23 жовтня.
Що цікаво, GeoConfirmed називає атаки РФ під Авдіївкою як найвитратніші під час війни з бійцями ЗСУ.
Нинішня ситуація біля Авдіївки є прикладом неспроможності російського Генштабу засвоїти та застосувати уроки, пройдені російськими військами під час попередніх невдалих наступів в Україні, - зазначають американські аналітики.
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