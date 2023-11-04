Британська розвідка назвала причини значних втрат армії РФ під час штурмів Авдіївки
Категорія
Україна
Дата публікації

Британська розвідка назвала причини значних втрат армії РФ під час штурмів Авдіївки

Міноборони Британії
Армія

У британській розвідці пояснили, з чим пов’язані великі втрати РФ під час штурмових дій в Авдіївці Донецької області, у ході яких було знищено близько 200 одиниць російської бронетехніки.

Чому армія РФ зазнала значних втрат під час штурмів Авдіївки

Як зазначає британська розвідка, причиною зростання втрат країни-агресорки є ефективність сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, боєприпасів для безпілотників і систем високоточної артилерії.

Розвідники зазначають, що у відповідь на застосування відповідних озброєнь російські війська, швидше за все, перейшли до проведення атак з використанням десантної піхоти на цьому напрямку.

За даними британської розвідки, влітку українські війська зіткнулися з такими ж тактичними викликами.

Повідомляється, що наступ РФ на Авдіївку характеризується просуванням по відкритій місцевості, що призвело до великих втрат у кілька тисяч військовослужбовців на цьому напрямку з початку жовтня.

За даними звіту, російське керівництво демонструє готовність погоджуватися на значні втрати особового складу заради незначних територіальних надбань.

Що відомо про втрати росіян під Авдіївкою

Згідно з даними геолокаційного проєкту GeoConfirmed, армія РФ втратила або ж пошкодила під час боїв близько 197 машин з 9 жовтня.

Окрім того, уточнюється, що 99 машин окупанти втратили під час першої хвилі штурму між 9 і 13 жовтня. 94 машини під час другої хвилі між 14 і 23 жовтня.

Що цікаво, GeoConfirmed називає атаки РФ під Авдіївкою як найвитратніші під час війни з бійцями ЗСУ.

Нинішня ситуація біля Авдіївки є прикладом неспроможності російського Генштабу засвоїти та застосувати уроки, пройдені російськими військами під час попередніх невдалих наступів в Україні, - зазначають американські аналітики.

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