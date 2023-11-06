Військові ЗСУ озвучили божевільні втрати армії РФ під Авдіївкою протягом трьох тижнів
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові ЗСУ озвучили божевільні втрати армії РФ під Авдіївкою протягом трьох тижнів

Військові ЗСУ
Джерело:  online.ua

Протягом останніх трьох тижнів злочинна армія РФ втратила у безуспішних атаках в районі Авдіївки на Донеччині близько сотні танків та більше двохсот одиниць бронетехніки. 

Що відомо про успіхи ЗСУ в районі Авдіївки

За інформацією бійців 47-ої ОМБ, окупаційній російській армії не вдасться реалізувати власні плани з оточення Авдіївки через запеклий опір українських військових.

Російським окупантам не вдається оточити Авдіївку завдяки діям наших оборонців. За три тижні активних штурмів росіяни залишилися без сотні танків, 250-ти одиниць іншої бронетехніки. Також українські військові ліквідували та поранили майже 7 тисяч загарбників, - йдеться у повідомленні бійців.

Чому війна на виснаження проти України найгірший сценарій для Росії

За інформацією аналітика з Великої Британії з питань оборони та безпеки, професора Майкла Кларка у коментарі журналістам видання Sky News, розв’язана Кремлем війна проти України перейшла у стадію “на виснаження”, однак це не обіцяє нічого гарного, насамперед для Росії, а не для України.

Виснаження на війні означає, що ви боретеся протягом тривалого часу, поки одна сторона просто не розвалиться, а потім все відбувається дуже швидко. У цій конкретній війні більше ймовірно, що росіяни розваляться в якийсь момент протягом наступних 18 місяців, ніж Україна, якщо Україну продовжуватимуть підтримувати, - вважає аналітик.

На його думку, для перемоги в умовах війни на виснаження Україні необхідно розвивати індустріальну базу, повернути до Європи “промислову війну”, а на це може знадобитись кілька років.

Ми ніколи не думали, що побачимо таке після закінчення Другої світової війни. Але у війнах на виснаження виграє та сторона, яка найбільше здатна налагодити свою промисловість і застосувати її на фронті протягом відносно тривалого періоду, - зазначає аналітик.

За словами Кларка, українці і росіяни це розуміють і намагаються перевести власну економіку на "військові рейки", але саме Росія, на його думку, не зможе цього зробити в повній мірі.

Загалом, на його думку, Росія не зможе реалізувати великий успішний наступ до весни 2025 року, а українці таку можливість все ж матимуть.

На даний момент нема передумов для сприятливих переговорів про припинення вогню, тому що єдине, на що згодні росіяни – українці мають просто поступитися і визнати втрату всієї території, яку втратили. Українці мають домогтися кращої переговорної позиції, - вважає аналітик.

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