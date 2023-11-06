Військові ЗСУ озвучили божевільні втрати армії РФ під Авдіївкою протягом трьох тижнів

Протягом останніх трьох тижнів злочинна армія РФ втратила у безуспішних атаках в районі Авдіївки на Донеччині близько сотні танків та більше двохсот одиниць бронетехніки.
Що відомо про успіхи ЗСУ в районі Авдіївки
За інформацією бійців 47-ої ОМБ, окупаційній російській армії не вдасться реалізувати власні плани з оточення Авдіївки через запеклий опір українських військових.
Чому війна на виснаження проти України найгірший сценарій для Росії
За інформацією аналітика з Великої Британії з питань оборони та безпеки, професора Майкла Кларка у коментарі журналістам видання Sky News, розв’язана Кремлем війна проти України перейшла у стадію “на виснаження”, однак це не обіцяє нічого гарного, насамперед для Росії, а не для України.
На його думку, для перемоги в умовах війни на виснаження Україні необхідно розвивати індустріальну базу, повернути до Європи “промислову війну”, а на це може знадобитись кілька років.
За словами Кларка, українці і росіяни це розуміють і намагаються перевести власну економіку на "військові рейки", але саме Росія, на його думку, не зможе цього зробити в повній мірі.
Загалом, на його думку, Росія не зможе реалізувати великий успішний наступ до весни 2025 року, а українці таку можливість все ж матимуть.
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