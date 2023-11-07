ЗСУ за добу знищили майже 900 військових РФ, 5 танків та 21 артсистему — зведення Генштабу

Українські воїни за минулу добу ліквідували 890 загарбників, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 306 860 військових. Крім того, ЗСУ підбили 5 танків та знищили 21 артсистему.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 890 російських загарбників, а з техніки знищено:
бойових броньованих машин - 9974 (+16) од.;
артилерійських систем - 7410 (+21) од.;
РСЗВ - 869 од (+2).;
засоби ППО - 570 од.;
літаків - 322 од.;
гелікоптерів - 324 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5557 (+3) од.;
крилаті ракети - 1556 од.;
кораблі/катери - 20 од.;
підводні човни - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 9767 (+23) од.;
спеціальна техніка - 1049 (+2) од.
Яка ситуація на фронті
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника біля Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де українські захисники відбили близько 20 атак противника.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак.
На Мар’їнському напрямку ворог здійснив понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.
На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області; Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Тут українські захисники відбили понад 10 атак.
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
На Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не вели.
У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 − по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу "Shahed-136/131" та розвідувальний БпЛА ворога.
Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.
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