ВСУ уничтожили 3 артсредства и пункт управления армии РФ — сводка Генштаба

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В течение суток авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по ЗРК противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 06.11.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток произошло 57 боевых столкновений.

Всего враг нанес 10 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Есть раненые среди гражданского населения.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Карповичи Черниговской области; Середина Буда, Старая Гута, Фотовиж, Волфин Сумской области; Окип, Бударки, Гатище, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Синковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отразили 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Богдановки и Хромово Донецкой области, где наши защитники отбили 3 атаки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Орехово-Василовка, Клещиевка, Андреевка, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоне Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 9 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отбито 18 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили 6 атак врага у Красного, Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Работино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Также вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Зеленовка Херсонской области и Херсон.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства, пункт управления и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.