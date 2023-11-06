Армия РФ пытается восстановить утраченные положения возле Клещиевки и Андреевки — сводка Генштаба

Российские оккупанты продолжали атаковать на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Купянском и Запорожском направлениях, но успехов не имели, всего за сутки на фронте произошло 53 боевых столкновений.

Что известно о ситуации на фронте

На Бахмутском направлении кафиры пытались восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки, где украинские защитники отразили 5 атак противника. Также россияне вели безуспешные штурмовые действия вблизи Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области, где украинские воины отразили еще 5 атак противника. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении кафиры вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где украинские защитники отразили около 10 атак противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отразили около 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях кафиры вели штурмовые действия северо-западнее Вербового, Роботиного, севернее Нестерянки и Пятихаток Запорожской области, но успеха не имели.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

На Лиманском направлении россияне штурмовых действий не вели.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 4 разведывательных БПЛА врага.

Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Потери ВС РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.23 ориентировочно составили: